Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Лудогорец посреща ЦСКА в първи полуфинален сблъсък за Sesame Купа на България. Двубоят на стадион "Хювефарма Арена" стартира в 19:00 часа и ще бъде ръководен от Кристиян Колев.

По пътя си дотук "орлите" елиминираха последователно Черноморец (Бургас), Септември (София) и Левски, докато "армейците" се справиха със Севлиево, Локомотив (София) и ЦСКА 1948. През миналата година двата отбора спореха за трофея, който в крайна сметка отиде в ръцете на разградчани след минимален успех с 1:0, дошъл след груба грешка на Тибо Вион и гол на Кайо Видал.

Залогът на битката е още по-голям предвид факта, че Левски е напът да прекъсне 14-годишната хегемония на Лудогорец в efbet Лига, след като има преднина от 10 точки на върха в класирането преди старта на плейофите. Към този момент спечелване на Купата и участие в предварителните кръгове на Лига Европа изглежда по-реалната цел за тима на Пер-Матиас Хьогмо, който ще направи всичко възможно да отстрани своя съперник в двата мача помежду им.

За гостите фокусът остава върху евротурнирите, след като през последните два сезона столичани не успяха да се класират. Със сигурност най-прекият път е именно през турнира за Купата на България, така че "червените" ще бъдат пределно мотивирани да си тръгнат с добър резултат преди реванша в София след седмица.

В първенството Лудогорец и ЦСКА вече се срещнаха два пъти. Първият двубой на "Васил Левски" завърши при нулево равенство, а мачът в Разград беше спечелен с категоричното 3:0 от домакините преди малко повече от месец. Иначе момчетата на Христо Янев приключиха редовния сезон с хикс срещу Левски (1:1), докато "зелените" допуснаха поражение от Арда (0:1) в Кърджали.

ЦСКА с превес срещу Лудогорец за Купата

Що се отнася до срещите между двата отбора за Купата, то в тях "армейците" имат предимство. Софиянци са записали общо 4 победи над своя противник в тази надпревара, срещу само две за "орлите".

Лудогорец загуби титуляр за първия полуфинал срещу ЦСКА

В лагера на шампионите голямата липса е тази на крилото Ерик Маркус, който ще пропусне първия полуфинал заради натрупани 5 жълти картона. Всички други футболисти са на разположение на норвежеца Хьогмо.

ЦСКА пази Делова за дербито с Левски

Добрата новина за ЦСКА е, че защитникът Лумбард Делова е възстановен след травмата, която получи в дните преди последното дерби с Левски. Все пак наставникът на "червените" няма да рискува с включването му в игра, а вместо това ще съхрани силите му за предстоящия сблъсък със "сините" идната събота (25 април).

ЦСКА пази Делова за дербито с Левски

Очаква се Янев да направи някои промени в титулярния състав и от първата минута да започнат Бруно Жордао, Лео Перейра и Леандро Годой, които да заемат местата съответно на Петко Панайотов, Алехандро Пиедраита и Йоанис Питас.