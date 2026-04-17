Бойко Величков обяви целта пред ЦСКА и каза: Знаем какво ни чака и ще го гоним

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков говори пред репортерите след края на жребия за плейофната фаза в efbet Лига. Шефът на "армейците" разкри, че целта пред отбора е класиране за евротурнирите.

В първия кръг от плейофите "червените" ще се изправят срещу тима на Левски, с който само преди четири дни завърши наравно 1:1. Дербито е предвидено да се изиграе в периода 24 април - 27 април.

"Ние сме готови за това, което ни предстои. А то, с оглед качеството на отборите - много дерби двубои до края. Програмата е добра заради няколко факта - качеството на противниците и изходната позиция. Ние не можем да очакваме нищо друго освен много здрави битки, независимо по какъв начин са подредени като последователност. Знаем какво ни чака и ще го гоним.

Готови сме с цялото уважение към противниците. Приоритетно ще се обърнем към себе си за това да се подготвим по най-добрия начин и да постигнем нашите цели. Ситуацията ни е такава, че имаме генерална цел - класиране за Европа. Длъжни сме, заради името, което защитаваме, да опитаме по всеки един начин да постигнем максимално високи цели", сподели Величков.