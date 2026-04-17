ЦСКА с превес срещу Лудогорец за Купата

Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

Лудогорец и ЦСКА се изправят един срещу друг в два изключително важни полуфинални сблъсъка за място във финала на Купата на България. За двата тима трофеят има огромно значение не само от престижна гледна точка, но и заради възможността да си осигурят участие в Лига Европа с оглед и развитието на шампионата, и аванса от 10 точки, който Левски има пред разградчани.

Говорейки за сблъсъците между двата отбора в турнира, веднага изплува споменът за миналогодишния финал на Националния стадион, спечелен от Лудогорец с 1:0 – успех, който донесе четвърто отличие на разградчани в надпреварата.Въпреки този триумф на „орлите“, ЦСКА продължава да има предимство в директните двубои за Купата. Това е особено впечатляващо на фона на доминацията на Лудогорец в първенството над своя съперник. Столичани имат 4 победи срещу 2 за своя съперник в турнира.

Първата среща между двата тима в Купата е през сезон 2012/13 на 1/16-финалите. ЦСКА печели в Разград с 2:1, а Лудогорец взима реванша в София с 1:0. Въпреки това „червените“ продължават напред благодарение на правилото за повече отбелязани голове на чужд терен.

Лудогорец загуби титуляр за първия полуфинал срещу ЦСКА

Двата отбора се срещат отново през сезон 2017/18 в четвъртфиналите, когато ЦСКА излиза победител след драматичен двубой. „Червените“ печелят с 2:1 след продължения, а победното попадение е дело на Кирил Десподов на стадион „Българска армия“.

Сезон по-късно съперниците отново се изправят един срещу друг в тази фаза. ЦСКА отново надделява – този път с 1:0 в Разград след гол на Рубен Пинто

Лудогорец пусна в продажба билетите за първия полуфинал срещу ЦСКА

През сезон 2020/21 двата отбора се срещат на полуфиналите. Първият мач в София завършва 1:1, а в Разград ЦСКА печели с 2:1 и се класира за финала. Там „червените“ печелят трофея след успех срещу Арда Кърджали. Интересното е че такъв финал е възможен и тази година, но за целта ЦСКА отново трябва да отстрани Лудогорец, а Арда да елиминира Локомотив (Пловдив).

Въпреки успеха на Лудогорец във финала миналата година, статистиката показва, че ЦСКА има предимство в директните сблъсъци за Купата на България. Именно това прави полуфиналите напълно отворени и трудни за прогнозиране.