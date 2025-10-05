Популярни
ЦСКА срещу Лудогорец в двубой, който може да определи сезона - на живо с анализа на Кирил Динчев
11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с изненадващ капитан, а разградчани са с пет промени

  • 5 окт 2025 | 19:13
  • 12052
  • 29
Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Лудогорец, които излизат в мач от 11-ия кръг на efbet Лига.

Единствената промяна в 11-те на "червените" спрямо тези, които започнаха в предишния кръг срещу Локомотив (София), е Турицов за сметка на Илиев. ЦСКА има и нов капитан. Лентата е поверена на Иванов за сметка на Лапеня.

Гостите от Разград пък правят доста промени в сравнение с футболистите, които стартираха в Лига Европа срещу Бетис преди три дни. Няма ги Алмейда, Куртуруш, Калоч, Нареси и Маркус, а на техните места започват Нахмиас, Вердон, Чочев, Дуарте и Текпетей.

ЦСКА - ЛУДОГОРЕЦ

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 4. Лапеня, 14. Иванов, 19. Турицов, 6. Жордао, 99. Етоо, 8. Сегер, 17. Мартино, 28. Питас, 9. Годой

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Падт, 17. Сон, 55. Нахмиас, 24. Вердон, 3. Недялков, 18. Чочев, 23. Дуарте, 14. Станич, 37. Текпетей, 11. Видал, 29. Биле

