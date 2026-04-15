11-те на Арда и Лудогорец

  • 15 апр 2026 | 19:23
11-те на Арда и Лудогорец

Отборите на Арда и Лудогорец се изправят един срещу друг в мач от последния редовен 30-и кръг на efbet Лига. Двубоят в Кърджали е с начален час 20:30 и ще бъде ръководен от главния съдия Венцислав Митрев.

Гостите от Разград трябва да поправят грешката си от миналия кръг - нулевото равенство срещу Черно море като домакин и да подгонят отново Левски в битката за шампионската титла. Към момента играчите на Пер-Матиас Хьогмо изостават на десет точки от “сините”, но могат да скъсят дистанцията до седем при победа днес. Домакините от своя страна си осигури участие във втората четворка на плейофната фаза на шампионата, след като към момента е на седмо място с 41 точки - на пет от Локомотив (Пловдив), който към момента е на пета позиция и би играл плейоф за Европа към днешна дата.

АРДА - ЛУДОГОРЕЦ

АРДА: 1. Господинов, 2. Каскардо, 6. Крачунов, 93. Ебоа Ебоа, 18. Хюсеинов, 35. Велковски, 20. Юсеин, 10. Ковачев, 8. Кабов, 39. Вутов, 30. Самаке

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 2. Андерсон, 15. Куртулуш, 24. Вердон, 3. Недялков, 30. Нареси, 23. Дуарте, 18. Чочев, 77. Маркус, 14. Станич, 9. Дуа

Без сериозни контузии в ЦСКА след дербито с Левски

България WU19 загуби от Израел в последната си квалификация

Спартак (Варна) потегли за София без двама от основните си играчи

Леандро Годой със силни думи за гола в дербито с Левски

Обявиха къде и с кой играе България преди гостуването в Молдова

Геша: Помогнахме им да ни разбият

Черно море 0:3 ЦСКА 1948

Полуфинал №4 в efbet Супер Волей: Нефтохимик 0:1 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

