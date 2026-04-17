  Лудогорец загуби титуляр за първия полуфинал срещу ЦСКА

Лудогорец загуби титуляр за първия полуфинал срещу ЦСКА

Крилото на Лудогорец Ерик Маркус ще пропусне първия полуфинален сблъсък за Купата на България срещу ЦСКА. Причината е, че бразилецът получи петия си жълт картон при гостуването на Арда, загубено от "орлите" с 0:1.

Мачът между разградчани и "армейците" е във вторник (21 април) от 19:00 часа на стадион "Хювефарма Арена". Реваншът в София е осем дни по-късно - 29 април (сряда). Както е известно, другата двойка на полуфиналите е Арда (Кърджали) - Локомотив (Пловдив).

Лудогорец пусна в продажба билетите за първия полуфинал срещу ЦСКА

Наказание от един двубой ще изтърпи и халфът на Ботев (Пловдив) Едсон Силва, който също натрупа пет официални предупреждения. Това означава, че той ще бъде аут за първата среща от плейофната фаза. "Канарчетата" ще се борят за баража за участие в Европа, след като в редовния сезон останаха на осмата позиция.

