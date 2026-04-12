Бруно Фернандеш разкри какво трябва да направи Манчестър Юнайтед, за да го задържи

Капитанът на „червените дяволи“ Бруно Фернандеш разкри какво очаква от клуба, за да бъде убеден да удължи престоя си на „Олд Трафорд“. Португалецът коментира и работата на временния мениджър Майкъл Карик. Фернандеш, който е на 31 години, е талисман за отбора още от пристигането си от Спортинг Лисабон през 2020 г. Той продължава да бъде водеща фигура и през този сезон, като има осем гола и 16 асистенции в една невероятна индивидуална кампания, докато Юнайтед се бори за класиране в Шампионската лига.

Тези резултати идват, след като през миналото лято Фернандеш бе близо до напускане. В крайна сметка той отхвърли оферта от саудитския Ал-Хилал, която щеше да му донесе заплата от около 1 милион паунда на седмица, а трансферната сума за клуба бе в размер на 100 милиона паунда. Бъдещето на 31-годишния футболист остава гореща тема, тъй като от договора му остава само една година, въпреки че Юнайтед има опция за удължаването му с още 12 месеца.

Манчестър Юнайтед обяви европейско турне в четири държави

В интервю за "Телеграф" португалската звезда не пожела да говори конкретно за бъдещето си, но намекна какво трябва да направи клубът, за да го задържи в дългосрочен план. Португалецът е спечелил само два трофея на „Олд Трафорд“.

„Казвам на хората в клуба, че искам да се боря за отличия. Всеки, който идва в Манчестър Юнайтед, иска да спечели всеки трофей. Никой не си мисли, идвайки в клуба, че ще се борим за един или два трофея за шест години“, заяви капитанът.„Искаш да се бориш за всички възможни трофеи. И това, което казвам на хората в клуба всеки път, когато говоря с тях, е, че искам именно това. Защото ако сме в битката, ще бъда близо до победата. Ако не сме в борбата, нямаме никакъв шанс да се доближим до каквото и да било.“

Бруно Фернандеш: При Карик бележим повече и получаваме по-малко голове

Фернандеш настоя, че фактът, че Юнайтед не е печелил Висшата лига от 2013 г., „не е нормален“ и заяви, че е минало „твърде много време“. Той добави, че играчите се присъединяват към клуба заради неговата история, както и с желанието и очакването да печелят трофеи. Въпреки това той подчерта, че трябва да има съдържание зад думите на ръководството и изрази надежда, че предстоят по-добри времена.

„Това, което винаги казвам на клуба, е: Не можете да ми обещаете, че ще спечеля Висшата лига. Това е невъзможно. Но ако ми обещаете, че ще бъдем конкурентоспособни и ще сме там до края... това е всичко, което искам. Защото тогава от мен зависи да стана най-добрата версия на себе си, да помогна на всички около мен да станат най-добрата версия на себе си, за да станем клубът, който искаме да бъдем“, добави той.

Асистентът на Карик: Трябва да завършим възможно най-близо до върха

Ключова част от бъдещето на Юнайтед ще бъде свързана с това кой ще седи на треньорската скамейка, след като Майкъл Карик продължава да впечатлява след уволнението на Рубен Аморим през януари. Бившият полузащитник на „червените дяволи“ спечели седем от своите 10 мача начело и все по-често се чуват призиви бившият мениджър на Мидълзбро да получи поста за постоянно, след като първоначално бе назначен до края на сезона. Фернандеш често е хвалил Карик по време на неговия престой, но беше лаконичен по въпроса дали скорошната им форма означава, че клубът е в по-добра позиция да се върне на върха.

„Ако завършим по начина, по който искаме, ще изглежда много добре, но това все още не е картината, която искаме. В крайна сметка въпросът е какво ще направим за следващия сезон, за да бъдем отборът, който бяхме в този период, но за цял сезон? Защото всеки може да бъде добър на периоди. Да си добър през целия сезон е много по-трудно. А това е нещо, което не сме правили, поне откакто съм тук“, каза той.

В момента Юнайтед заема трето място във Висшата лига, със седем точки преднина пред шестия Челси, като първите пет отбора си гарантират участие в Шампионската лига през следващия сезон. Отборът се завръща в игра в понеделник вечер с ключов сблъсък срещу Лийдс на „Олд Трафорд“, три месеца след съответния мач, който се оказа последен за Рубен Аморим начело на тима.

