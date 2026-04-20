Холанд: Арсенал и преди не е успявал да спечели титлата

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд посочи, че Арсенал се е разминавал с титлата и в предишни сезони, след като с гол на норвежеца в неделя неговият тим стигна до важна победа с 2:1 над лондончани.

Нападателят отбеляза победен гол през второто полувреме, като Сити намали преднината на “артилеристите“ на върха в Премиър лийг до три точки с победа на “Етихад“. “Гражданите” също така са с мач по-малко и сега имат шанс да изместят лидера при победа срещу затруднения Бърнли в сряда. Холанд призна, че Арсенал все още е отборът, който се откроява в кампанията, но Сити е решен да го преследва и да лиши “топчиите” от първата им титлата във Висшата лига от 2004 г. насам.

Erling Haaland with the cheeky look at the camera after Manchester City moved within 3 points of Arsenal with a game in hand. — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 19, 2026

На въпроса дали “небесносините” са притеснили шампионските амбиции на Арсенал, Холанд отговори: “Не знам, трябва да питате тях. През последните сезони не успяваха. Засега те са първи и все още са там, те са най-добрият отбор за сезона. Не искам да говоря твърде много за тях, защото са невероятен отбор и трябва да се съсредоточим върху себе си. Знаем точно каква е ситуацията. Все още сме втори, играем в сряда. Има няколко от нас, които са били в подобна ситуация и преди, както и много нови играчи. Става въпрос за това да запазиш спокойствие и да помислиш какво можеш да направиш. След мача с Уест Хам всички писаха, че е свършило. Такова беше чувството. Скучно е, но трябва да се фокусираш мач за мач. Наслаждавай се на това, но сега трябва да започнем да мислим за Бърнли”.

EPL seem to have different rules, because this right here is a red card to Gabriel, really don't know why they let this slide....clear headbutt on Haaland — Liverpool (@LiverpoolLnd) April 19, 2026

Холанд беше замесен в една от основните теми за разговор в мача, когато битката му с бранителя на Арсенал Габриел Магаляеш се разгорещи в края на мача. И двамата получиха жълти картони за спречкване помежду си, но бразилецът имаше късмета да не бъде изгонен за това, че изблъска с глава нападателя. “Мисля, че това е червен картон. Ако бях паднал, щеше да е червен картон, но никога не бих направил това. Баща ми ме научи на следното: „Стой на крака и не бъди... - започва с „П“. Това е реалността. Може би да, трябваше да падна, може би щеше да е по-лесно, но не паднах и получих жълт картон за това. Това е борба. Много дуели, много драскотини. Понякога жена ми не е толкова щастлива от това, изглежда малко нередно! Но това е реалността”, обясни той.

😁🇮🇹 Erling Haaland: “Bernardo Cannavaro Silva… Man of the Match!”.



“I remember there was a cross, I told him after when he headed it out: 'You were like f*cking Fabio Cannavaro!'”.



"Come on, we've all been swearing in all lives. Bernie, I'm not going to make it emotional but… — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2026

Норвежецът също така сравни капитана Бернардо Силва с италианската легенда Фабио Канаваро. “Бернардо Канаваро Силва… Играч на мача! Помня, че изби с глава едно центриране, след което му казах: “Беше като ш*бания Фабио Канаваро!“. Хайде де, всички сме псували през целия си живот. Берни, няма да го правя емоционално, но беше страхотен“, обърна се той към португалския национал.

Снимки: Gettyimages