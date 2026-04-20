Холанд: Арсенал и преди не е успявал да спечели титлата

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд посочи, че Арсенал се е разминавал с титлата и в предишни сезони, след като с гол на норвежеца в неделя неговият тим стигна до важна победа с 2:1 над лондончани.
Нападателят отбеляза победен гол през второто полувреме, като Сити намали преднината на “артилеристите“ на върха в Премиър лийг до три точки с победа на “Етихад“. “Гражданите” също така са с мач по-малко и сега имат шанс да изместят лидера при победа срещу затруднения Бърнли в сряда. Холанд призна, че Арсенал все още е отборът, който се откроява в кампанията, но Сити е решен да го преследва и да лиши “топчиите” от първата им титлата във Висшата лига от 2004 г. насам.
На въпроса дали “небесносините” са притеснили шампионските амбиции на Арсенал, Холанд отговори: “Не знам, трябва да питате тях. През последните сезони не успяваха. Засега те са първи и все още са там, те са най-добрият отбор за сезона. Не искам да говоря твърде много за тях, защото са невероятен отбор и трябва да се съсредоточим върху себе си. Знаем точно каква е ситуацията. Все още сме втори, играем в сряда. Има няколко от нас, които са били в подобна ситуация и преди, както и много нови играчи. Става въпрос за това да запазиш спокойствие и да помислиш какво можеш да направиш. След мача с Уест Хам всички писаха, че е свършило. Такова беше чувството. Скучно е, но трябва да се фокусираш мач за мач. Наслаждавай се на това, но сега трябва да започнем да мислим за Бърнли”.
Холанд беше замесен в една от основните теми за разговор в мача, когато битката му с бранителя на Арсенал Габриел Магаляеш се разгорещи в края на мача. И двамата получиха жълти картони за спречкване помежду си, но бразилецът имаше късмета да не бъде изгонен за това, че изблъска с глава нападателя. “Мисля, че това е червен картон. Ако бях паднал, щеше да е червен картон, но никога не бих направил това. Баща ми ме научи на следното: „Стой на крака и не бъди... - започва с „П“. Това е реалността. Може би да, трябваше да падна, може би щеше да е по-лесно, но не паднах и получих жълт картон за това. Това е борба. Много дуели, много драскотини. Понякога жена ми не е толкова щастлива от това, изглежда малко нередно! Но това е реалността”, обясни той.
Норвежецът също така сравни капитана Бернардо Силва с италианската легенда Фабио Канаваро. “Бернардо Канаваро Силва… Играч на мача! Помня, че изби с глава едно центриране, след което му казах: “Беше като ш*бания Фабио Канаваро!“. Хайде де, всички сме псували през целия си живот. Берни, няма да го правя емоционално, но беше страхотен“, обърна се той към португалския национал.
