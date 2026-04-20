Виейра посочи сериозна грешка на Артета от вчера и постави под въпрос психическата устойчивост на Арсенал

Легендата на Арсенал Патрик Виейра даде своето мнение за решителния сблъсък между "артилеристите" и Манчестър Сити вчера, спечелен от тима на Пеп Гуардиола с 2:1.

Според бившия капитан на лондончани наставникът Микел Артета е направил ключово грешно решение в двубоя и това е било изваждането на Еберечи Езе в 74-ата минута. Виейра призна, че е бил „разочарован“ от решението на Артета да замени английския национал с Леандро Тросар.

„Езе не стоеше само отляво. Навлизаше навътре и създаваше числено предимство, и мисля, че това беше тактическият план. Беше наистина интересно, защото той играеше много с топката. Бях малко разочарован, честно казано, че го извадиха, защото мисля, че навлизаше в мача и можеше да създаде голови положения, тъй като притежава това качество.Изваждането му... мисля, че бях разочарован да го видя извън терена", каза Виейра пред Sky Sports.

Според французина сега битката може да се превърне в психологическа, докато Арсенал преследва трофея, който им се изплъзва от две десетилетия.

„Бях уверен, че Арсенал ще постигне резултат, като под това имам предвид поне равенство, защото те са наистина труден отбор за побеждаване и трудно допускат голове. Днес те се представиха добре, но разликата между добрите и великите отбори е, че едните не са свикнали да печелят, а другите се състезават на това ниво през цялото време.

Днес можехте да видите разликата на терена и тези топ играчи направиха разликата. Инерцията е на страната на Сити. Ще бъде интересно да видим как Арсенал ще се възстанови, защото това е огромно разочарование за тях. Сега те ще усетят напрежението повече. Винаги съм поставял под въпрос психическата устойчивост на отбора и ще я поставя под въпрос още повече след днешния резултат.“

Арсенал вече е с три точки пред Сити в класирането, но съперниците им имат мач по-малко.„Артилеристите“ имат малко по-добра голова разлика – 37 срещу 36 за Сити – но това ще се промени, ако Сити спечели отложения си мач срещу Бърнли в сряда.

Снимки: Imago