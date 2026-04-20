Оформя се картината за Шампионската лига 2026/2027

Настоящото издание на Шампионската лига наближава своя край, но сметките за следващия сезон вече са в разгара си. По-конкретно, 7 от 36-те отбора, които ще стартират в изданието 2026/2027, вече си осигуриха математически присъствие в основната фаза на надпреварата.
Първите 7 тима, класирали се за новото издание
Силните първенства в Европа са към своя край, а някои клубове вече не могат да изпуснат местата си в Шампионската лига: В Ла Лига Барселона доминира и вече не може да загуби мястото си в Шампионската лига, имайки невъзможна за наваксване преднина пред позициите извън топ 4. Вторият Реал Мадрид също математически е сигурен за ШЛ, въпреки че изостава с 9 точки от каталунците.
Ситуацията е ясна и в Бундеслигата, където Байерн (Мюнхен) стана шампион четири кръга преди края и ще играе без притеснения в следващото издание на турнира.
От Ередивизи идва още един вече класиран отбор: шампионът ПСВ Айндховен.
От английската Премиър лийг както Арсенал, така и Манчестър Сити вече са сигурни за участие в турнира, имайки солидна преднина пред местата, които не класират за надпреварата.
Разпределението на местата е следното:
Директни места (29 отбора):
16 места за най-силните 4 лиги (Англия, Испания, Германия, Италия)
5 места общо за Франция и Холандия
4 места за шампионите от лигите, класирани на позиции 7-10 по коефициент
2 места за победителите в европейските състезания
2 допълнителни места (за държави, чиито клубове са се представили силно)
Места от квалификации (7 отбора):
5 отбора от „пътя на шампионите“
2 отбора от „пътя на лигата“
Важен детайл: Премиър лийг вече си осигури допълнително място чрез европейския коефициент. Това означава, че 5-тото място от Англия ще праща директно в Шампионската лига. Второто бонусно място се оспорва между Испания, Германия и Италия.