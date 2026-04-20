Оформя се картината за Шампионската лига 2026/2027

Настоящото издание на Шампионската лига наближава своя край, но сметките за следващия сезон вече са в разгара си. По-конкретно, 7 от 36-те отбора, които ще стартират в изданието 2026/2027, вече си осигуриха математически присъствие в основната фаза на надпреварата.

Първите 7 тима, класирали се за новото издание

Силните първенства в Европа са към своя край, а някои клубове вече не могат да изпуснат местата си в Шампионската лига: В Ла Лига Барселона доминира и вече не може да загуби мястото си в Шампионската лига, имайки невъзможна за наваксване преднина пред позициите извън топ 4. Вторият Реал Мадрид също математически е сигурен за ШЛ, въпреки че изостава с 9 точки от каталунците.

Ситуацията е ясна и в Бундеслигата, където Байерн (Мюнхен) стана шампион четири кръга преди края и ще играе без притеснения в следващото издание на турнира.



От Ередивизи идва още един вече класиран отбор: шампионът ПСВ Айндховен.

От английската Премиър лийг както Арсенал, така и Манчестър Сити вече са сигурни за участие в турнира, имайки солидна преднина пред местата, които не класират за надпреварата.

Разпределението на местата е следното:

Директни места (29 отбора):

16 места за най-силните 4 лиги (Англия, Испания, Германия, Италия)

5 места общо за Франция и Холандия

4 места за шампионите от лигите, класирани на позиции 7-10 по коефициент

2 места за победителите в европейските състезания

2 допълнителни места (за държави, чиито клубове са се представили силно)

Места от квалификации (7 отбора):

5 отбора от „пътя на шампионите“

2 отбора от „пътя на лигата“

Важен детайл: Премиър лийг вече си осигури допълнително място чрез европейския коефициент. Това означава, че 5-тото място от Англия ще праща директно в Шампионската лига. Второто бонусно място се оспорва между Испания, Германия и Италия.