Паника по улиците на Лондон? Все още не...

Микел Артета обикаляше и утешаваше съкрушените си играчи на Арсенал, когато пред него на „Етихад Стейдиъм“ беше разгънат огромен банер с надпис: „Паника по улиците на Лондон“.

Той се спусна от трибуните секунди след като Манчестър Сити си осигури вълнуваща победа с 2:1 срещу „артилеристите“, с която се доближи само на три точки от дългогодишния лидер във Висшата лига, при това с мач по-малко.

Артета може и да не е запознат с творчеството и думите на великата манчестърска група The Smiths, но посланието към Арсенал и техния мениджър беше безпощадно — че цялата им отлична работа досега през сезона сега е в опасност да се срине в това безмилостно изпитание на нервите.

Арсенал все още има минимално по-добра голова разлика (+37 срещу +36), но с отложения мач на Манчестър Сити срещу обречения Бърнли това може бързо да се промени. Победата на Манчестър Сити в никакъв случай не беше решаваща в битката за титлата, но това не попречи тя да се усеща като определяща.

За контекст — Арсенал все още води във Висшата лига и току-що достигна полуфиналите на Шампионската лига за втори пореден сезон. И в дълги периоди от този завладяващ двубой Арсенал се противопоставяше напълно равностойно на Манчестър Сити, преди Ерлинг Холанд отново да даде решаващ принос с победния гол.

Това беше устойчиво представяне, което отговори на обвиненията, че Арсенал „се пречупва“ под напрежение, но в крайна сметка това си остава поражение, което запазва инерцията на Манчестър Сити и увеличава напрежението в Северен Лондон.

Ако домакинската загуба от Борнемут изглеждаше като срив на нервите, това поражение не беше такова. Арсенал съвсем спокойно можеше да си тръгне с изключително важна точка и малцина биха оспорили подобен изход.

Но не успя. А на този етап от сезона точно това има значение. Манчестър Сити отново е в онази зловещо позната позиция да наваксва изоставане и да измъква контрола от ръцете на отбора пред себе си, докато Арсенал и Артета усещат горещия дъх във врата си.

Сега Артета и неговият тим трябва да се преборят с познати демони и сценарии, за да сложат край на подозренията, че той и Арсенал може би са просто „почти успелите“.

Докато Сити се приближава, перспективата Артета да завърши втори във Висшата лига за четвърти пореден сезон става все по-болезнена възможност. Арсенал все още има шанс за слава през този сезон, както в Англия, така и в най-големия европейски турнир, но вече е стигнал до точка, в която още една кампания без край на сушата за трофеи, продължаваща от 2020 година насам, ще породи сериозни въпроси към Артета и неговите играчи.

„Артилеристите“ просто трябва да спечелят трофей този сезон, за да дадат отговор. Да изпуснат всичко и да завършат с празни ръце би било жестоко, но точно в такава среда се намират. Артета и Арсенал трябва да заглушат нарастващия шум — шума около тях в момента и шума, който ще ги съпътства, ако се провалят.

Това не означава, че трябва да се задават въпроси за бъдещето на Артета — в никакъв случай — и той все още може да спечели както Висшата лига, така и Шампионската лига. Но ако нещата не се развият според надеждите му, той отново ще трябва да се върне в изходна позиция и да търси начин да побеждава.

Артета: Продължаваме напред

Бившият халф на Ливърпул и Англия Дани Мърфи каза пред BBC Sport: „Разбирам, че успехът се измерва с трофеи, но нека си представим, че Артета загуби Висшата лига по голова разлика и загуби финала на Шампионската лига — трябва да има и перспектива. Той е съвсем близо. Те се доближават все повече и повече. Знам, че има вече няколко години с втори места. Съставът е толкова добър, колкото никога не е бил. Говори се, че ако не спечели нищо, трябва да си тръгне — според мен това е абсурдно.“

Артета се засмя на предположенията, че сега ще трябва да вдига играчите си психически, като настоя, че ако му се налага да прави това в сегашната им ситуация, „трябва да си стои у дома“.

Гуардиола: Тази победа ни даде надежда

„Много съм разочарован от резултата заради начина, по който играхме", каза той. "Сега това е едно ново първенство и ние имаме аванс от три точки при оставащи пет мача. Все още всичко е възможно.

Много съм разочарован, че не взехме резултат от този мач и от начина, по който се случи, но не и от представянето. Играчите усещаха, че изпуснахме възможност, но все още имаме предимството в първенството в следващите пет мача, така че продължаваме.“

Арсенал действително изпусна своите шансове, особено в последните секунди на изнервящите седем минути добавено време, когато Кай Хаверц стреля с глава над опразнената врата. Това беше момент на огромна драма — смесица от облекчение за Сити и агония за „артилеристите“ и техните привърженици. Езикът на тялото на Артета каза всичко, когато той се свлече на земята.

Късметът също обърна гръб на Арсенал, когато ударът на Еберечи Езе през второто полувреме се отби от вътрешната страна на гредата и по някакъв начин не влезе, а по-късно Габриел имаше сходно нещастие с удар с глава.

Арсенал вече загуби два поредни мача във Висшата лига за първи път от декември 2023 година, като с това прекъсна и серията си от пет поредни двубоя без поражение срещу Манчестър Сити в първенството — две победи и три равенства.

Освен това отборът има четири загуби в последните си шест мача във всички турнири, с една победа и едно равенство, като тази серия започна с финала за Карабао Къп срещу Манчестър Сити през март. Преди това Арсенал беше загубил само три от първите си 49 мача за сезона, като бе спечелил 37 и завършил наравно 9.

За разлика от тях Манчестър Сити няма загуба в последните си 10 мача във Висшата лига, като е спечелил седем и е завършил три пъти наравно — най-дългата им серия без поражение в първенството през сезона.

Отборът на Пеп Гуардиола има история в това да изчислява перфектно финалния си щурм на тази дистанция. Това само ще увеличи тревогите за Арсенал и неговите фенове. Артета с основание е обвиняван в прекален консерватизъм в подхода си през този сезон, но тук избра по-позитивен състав с Езе и Мартин Йодегор.

И все пак едва ли беше знак на увереност, че остави извън стартовия състав лятното попълнение за 64 милиона паунда Виктор Гьокереш — нападателят, който трябваше да направи разликата — за най-големия мач на Арсенал през сезона досега.

Паника по улиците на Лондон? Все още не.

Но нервите на Арсенал със сигурност вече са опънати до краен предел, след като шансът да вземе резултата, който можеше да го тласне решително към първа титла във Висшата лига от времето на „Непобедимите“ преди 22 години, болезнено му се изплъзна.

Коментар на Фил Макнълти за bbc.com

