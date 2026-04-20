Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

Победният гол на Ерлинг Холанд, шумната експлозия по трибуните, реакцията след последния съдийски сигнал. Резултатът в неделя на „Етихад Стейдиъм“ се усети като момента, в който инерцията в битката за титлата в Премиър лийг окончателно се е прехвърлила на страната на Манчестър Сити след монументалната им победа с 2:1 над лидера Арсенал.

Отборът на Микел Артета все още е на върха, но вече се държи там на косъм, след като авансът му от девет точки бе стопен до само три в рамките на една седмица. Сити има и мач по-малко и може да изпревари Арсенал, ако победи Бърнли на „Търф Мур“ в сряда вечер.

Отборът на Пеп Гуардиола обикновено достига върхова форма в последните два месеца на сезона и отново започва да набира скорост.

Самият испанец обаче омаловажи огромната победа, като каза: „Все още се надяваме. Но истината е, че имахме ужасна програма и не сме на върха в класирането. Засега те са най-добрият отбор в Англия, но ние удължихме шанса си да се борим до края. Те са изключително конкурентни, знаем го. Но в същото време и ние сме такива. Таблицата говори сама за себе си. Те бяха най-добрите. Поздравления за момчетата, но не трябва да губим фокус.“

Инерцията вече е твърдо на страната на Сити — те са загубили само веднъж в последните си 20 шампионатни мача, докато Арсенал започва да увяхва, с едва една победа в последните си шест срещи във всички турнири.

Историята също показва, че Сити е изключително силен в тази част от кампанията, а резултатите им през април под ръководството на Гуардиола са чудесна новина за феновете им и стряскащи за всеки привърженик на Арсенал.

Този месец остава любимият на Гуардиола, като процентът му на победи вече е 71,4% — по 2,53 точки на мач, докато Артета продължава да изпитва трудности в най-слабия си месец, събирайки по 1,48 точки на двубой при успеваемост от 39,5%.

Коефициентите — според статистиците от Opta — все още са силно в полза на Арсенал, но шансовете им са паднали от 97% на 73% само за седмица, докато Сити е скочил от 3% до 27% вероятност да спечели титлата.

През този сезон Арсенал е бил начело в класирането в продължение на 206 дни, докато Сити е бил на върха само шест дни — и то още в първата седмица на сезона. Откакто Артета пое Арсенал през 2019 година, Сити е печелил Висшата лига четири пъти, но именно Арсенал е бил на първо място за по-дълъг общ период — 537 дни срещу 453 за Сити.

„Напълно вярваме, че можем да го направим. Днес отново показахме какъв отбор сме. Всичко е в нашите ръце и е там, за да го вземем. Изпуснахме възможност по отношение на резултата. Те имат мач по-малко, ние имаме три точки аванс. Битката продължава, защото това е една нова Висша лига“, каза Артета пред BBC Radio 5.

Миналият уикенд може би е дал истинска надежда на играчите и феновете на Сити, след като Арсенал претърпя шокираща домакинска загуба от Борнемут, а тимът на Гуардиола се възползва с показна победа срещу Челси.

При оставащи шест мача за техния отбор, сега те наистина ще започнат да вярват, че седма титла в елита за последните девет години е напълно постижима.

Докато играчите на Арсенал се сринаха накрая, тези на Сити се събраха в кръг, а феновете по трибуните бурно отпразнуваха спечелването на изключително важни три точки.

Гостуващата агитка бързо напусна „Етихад Стейдиъм“, докато верните фенове на Сити подскачаха в ритъма на Milky's Just The Way You Are.

セメンヨ新チャント誕生😎



The way you move, the way you play for City, you’re on the wing together with Cherki. We’re on the piss, we’re gonna win the league. I love Semenyo, just the way you are🎶



原曲：Milky / Just The Way You Are



pic.twitter.com/3VRrYL5Zhm — マンチェスターシティサポクラ東京 (@MCFC_TokyoOSC) March 9, 2026

Тази песен се превръща в саундтрака на сезона на Сити, като думите ѝ са преработени в запомнящи се скандирания за новите попълнения Раян Шерки и Антоан Семеньо.

„Празненството след последния съдийски сигнал ми се стори малко прекалено“, каза пред BBC Sport бившият халф от Висшата лига Дани Мърфи. „Ако си играч на Арсенал, си мислиш: ‘Я почакай, ние още водим’. Това беше много бурно празнуване, изненадах се.

Разбирам го в емоционалния момент, и аз съм бил в такива мачове, в които се радваш прекалено много. Наистина изглеждаше така, сякаш празнуват титлата. След като спечелиха този мач като отбор, вероятно са си казали, че вече имат шанс. Дори равенството щеше да е в полза на Арсенал, така че ги разбирам.“

Победният гол на Холанд през второто полувреме предизвика оглушителен шум, след като Шерки бе дал аванс на домакините, а Кай Хаверц бе изравнил междувременно след грешка на Джанлуиджи Донарума.

Артета: Продължаваме напред

И двата отбора все още държат съдбата си в свои ръце в тази завладяваща битка за титлата — ако Сити спечели всички оставащи мачове, това може и да не е достатъчно, тъй като Арсенал може да ги изпревари по голова разлика. На хартия програмата на Арсенал до края изглежда по-благоприятна, тъй като петте им оставащи мача са срещу отбори от долната половина на таблицата.

Капитанът на Сити Бернардо Силва нарече победата „много голяма“, като добави: „Тя ни поставя в позиция, в която ако спечелим отложения си мач, ще сме с равни точки. Преди две седмици този сценарий не изглеждаше много вероятен. Радвам се, че можем да бъдем с равен актив.“

Гуардиола: Тази победа ни даде надежда

Един аспект от битката за титлата беше решен в неделя — възможността за плейоф в края на сезона вече отпадна. Ако отборите са с равни точки, голова разлика и отбелязани голове на 24 май, Сити ще спечели титлата благодарение на по-добри показатели в преките двубои.

Неделният мач беше най-късният момент в сезона, в който Сити се е изправял срещу лидера в класирането от април 2012 година насам.

Тогава те победиха съперника Манчестър Юнайтед с 1:0 на „Етихад Стейдиъм“ благодарение на победен гол на Венсан Компани по пътя към първата си титла във Висшата лига, спечелена по голова разлика.

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни каза пред BBC Match of the Day, че Арсенал ще спечели титлата с две точки, като „артилеристите“ ще спечелят всичките си оставащи мачове, а Манчестър Сити ще направи равен при гостуването си на Евертън.

Той каза: „Тази битка за титлата още не е свършила, все още усещам, че предстоят още обрати. Очевидно ще бъде много оспорвано, но Сити има още един мач, който да се опита да спечели, така че все още смятам Арсенал за лек фаворит.

И аз съм бил в подобна ситуация, когато трябва да спечелиш всичките си мачове. Гледаш програмата си и си казваш, че този мач трябва да го вземем, или онзи, но нещата никога не се развиват точно така.

Оттук до края на сезона всичко ще опре до това кой отбор ще запази самообладание най-добре — именно той ще спечели. Мачовете на Сити изглеждат малко по-трудни. Феновете на Арсенал имат голяма роля — трябва да застанат зад отбора си“, коментира Рууни.

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед Гари Невил каза пред Sky Sports: „Сити е на правилния път и това е много труден влак за спиране, ако си Арсенал. Серийните победители отново излизат на преден план в големите мачове. Сити включи на по-висока предавка.“

Анализ на Шамун Хафез за bbc.com

