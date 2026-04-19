Манчестър Сити - Арсенал, пряк сблъсък, който може да определи съдбата на титлата

Манчестър Сити приема Арсенал в мач, който е определян от повечето специалисти като решителен в борбата за титлата. Двата тима продължават бясното преследване, което си устройват през цялата кампания, но в последно време няколко грешки на “артилеристите” направиха борбата още по-интересна. Лондончани продължават да са водач в класирането, но преднината им е само от шест точки при мач в повече на сметката им. Ако днес “гражданите” спечелят, те ще намалят изоставането си само на три пункта и с мач в техни ръце, успех в който би изравнил двата тима. Головата разлика на противниците също е почти идентична, като в момента те са разделяни от едва три попадения. Манчестър Сити и Арсенал се изправиха един срещу друг и във финала за Карабао къп преди няколко седмици, когато “гражданите” спечелиха и сякаш взеха известно психологическо предимство от този успех.

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола посочва непроменен тим в сравнение с тези, които стартираха при успеха срещу Челси преди седмица. Нико О’Райли, който получи травма срещу “сините”, е възстановен и отново е на терена. Жереми Доку и Антоан Семеньо са по двата фланга, а Ерлинг Холанд води атаката. Капитан на тима пък е Бернардо Силва, който преди няколко дни обяви официално, че ще напусне “Етихад” след края на сезона.

XI | Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly, Rodri, Bernardo (C), Semenyo, Cherki, Doku, Haaland



SUBS | Trafford, Reijnders, Stones, Ake, Marmoush, Nico, Ait-Nouri, Savinho, Foden



Наставникът на Арсенал Микел Артета прави някои промени в опит да изненада противника. Най-резултатният играч на тима Виктор Гоькереш остава на пейката, а атаката ще бъде водена от Кай Хавертц. Добрата новина за “артилеристите” е завръщането на капитана Мартин Йодегор, който застава на позицията зад нападателя, а Еберечи Езе ще играе отляво на атаката. Кристиан Москера стартира на десния фланг, където заменя Бен Уайт, а отляво е поставен Пиеро Енкапие, който се представи много слабо на финала за Карабао къп, но днес отново получава доверие. Рикардо Калафиори, Юриен Тимбер и Букайо Сака продължават да лекуват травми.

