Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Манчестър Сити - Арсенал, пряк сблъсък, който може да определи съдбата на титлата

  • 19 апр 2026 | 17:34
Манчестър Сити приема Арсенал в мач, който е определян от повечето специалисти като решителен в борбата за титлата. Двата тима продължават бясното преследване, което си устройват през цялата кампания, но в последно време няколко грешки на “артилеристите” направиха борбата още по-интересна. Лондончани продължават да са водач в класирането, но преднината им е само от шест точки при мач в повече на сметката им. Ако днес “гражданите” спечелят, те ще намалят изоставането си само на три пункта и с мач в техни ръце, успех в който би изравнил двата тима. Головата разлика на противниците също е почти идентична, като в момента те са разделяни от едва три попадения. Манчестър Сити и Арсенал се изправиха един срещу друг и във финала за Карабао къп преди няколко седмици, когато “гражданите” спечелиха и сякаш взеха известно психологическо предимство от този успех.

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола посочва непроменен тим в сравнение с тези, които стартираха при успеха срещу Челси преди седмица. Нико О’Райли, който получи травма срещу “сините”, е възстановен и отново е на терена. Жереми Доку и Антоан Семеньо са по двата фланга, а Ерлинг Холанд води атаката. Капитан на тима пък е Бернардо Силва, който преди няколко дни обяви официално, че ще напусне “Етихад” след края на сезона.

Наставникът на Арсенал Микел Артета прави някои промени в опит да изненада противника. Най-резултатният играч на тима Виктор Гоькереш остава на пейката, а атаката ще бъде водена от Кай Хавертц. Добрата новина за “артилеристите” е завръщането на капитана Мартин Йодегор, който застава на позицията зад нападателя, а Еберечи Езе ще играе отляво на атаката. Кристиан Москера стартира на десния фланг, където заменя Бен Уайт, а отляво е поставен Пиеро Енкапие, който се представи много слабо на финала за Карабао къп, но днес отново получава доверие. Рикардо Калафиори, Юриен Тимбер и Букайо Сака продължават да лекуват травми.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

ВАР лиши Кремонезе от важна победа

ВАР лиши Кремонезе от важна победа

  • 19 апр 2026 | 15:35
  • 485
  • 0
Фабиан Нюрнбергер се контузи във важен двубой на Дармщат

Фабиан Нюрнбергер се контузи във важен двубой на Дармщат

  • 19 апр 2026 | 15:26
  • 483
  • 0
Верона 0:1 Милан, не зачетоха гол на гостите

Верона 0:1 Милан, не зачетоха гол на гостите

  • 19 апр 2026 | 16:03
  • 3877
  • 7
Евертън 1:1 Ливърпул: Бето изравни, а Мамардашвили напусна с контузия

Евертън 1:1 Ливърпул: Бето изравни, а Мамардашвили напусна с контузия

  • 19 апр 2026 | 16:20
  • 5580
  • 31
Винисиус и Мбапе не са проблемът на Реал, смята Миятович

Винисиус и Мбапе не са проблемът на Реал, смята Миятович

  • 19 апр 2026 | 14:37
  • 1380
  • 9
Сезонът за Гнабри приключи, германският национал ще пропусне и Световното

Сезонът за Гнабри приключи, германският национал ще пропусне и Световното

  • 19 апр 2026 | 14:30
  • 5834
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Евертън 1:1 Ливърпул: Бето изравни, а Мамардашвили напусна с контузия

Евертън 1:1 Ливърпул: Бето изравни, а Мамардашвили напусна с контузия

  • 19 апр 2026 | 16:20
  • 5580
  • 31
Верона 0:1 Милан, не зачетоха гол на гостите

Верона 0:1 Милан, не зачетоха гол на гостите

  • 19 апр 2026 | 16:03
  • 3877
  • 7
Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

  • 19 апр 2026 | 16:52
  • 9790
  • 5
Байерн излиза за титлата без Кейн, Нойер и Олисе (съставите)

Байерн излиза за титлата без Кейн, Нойер и Олисе (съставите)

  • 19 апр 2026 | 17:35
  • 338
  • 3
Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

  • 19 апр 2026 | 14:22
  • 3954
  • 22