Гуардиола: Тази победа ни даде надежда

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола не скри радостта си от успеха с 2:1 в дербито с Арсенал. Тази победа върна "гражданите" в битката за титлата, като те стопиха изоставането си от "артилеристите" само на три точки, а имат мач по-малко. Гуардиола обаче опита да укроти еуфорията и заяви, че още нищо не е решено, но все пак тази победа е върнала надеждата за тима му.

„Не мисля, че „наслада“ е правилната дума. По-добре е надежда. Този мач ни даде надежда. Това е всичко. Казах на момчетата след мача да се насладят на момента, но да не губят фокус. Ние сме там, но каква е реалността? Кой е на върха в лигата? Не сме ние. При голова разлика (ако двата отбора завършат с равен брой точки), кой е по-добър? Те са. Но, разбира се, имаме надежда да продължим да се борим и да останем в играта“, заяви Гуардиола.

Той не се съгласи с мнението на някои специалисти, че Арсенал е изгубил инерцията в играта си.

„Хората казват, че те нямат инерция. Когато ги видиш как играят и се борят в единоборства, за дълги топки, за втори топки и при статични положения, те са изключителен отбор. В противен случай не можеш да си на върха в лигата през целия сезон“, смята специалистът.

Ман Сити спечели "мача на сезона" срещу Арсенал, битката за титлата ще е до края

Ерлинг Холанд се завърна с гол в лигата за първи път от два месеца и беше въвлечен в яростен дуел със защитниците на Арсенал Уилям Салиба и Габриел, като дори фланелката му бе скъсана при едно единоборство.

„Не бих искал да съм Ерлинг Холанд и да се боря с Уилям Салиба и Габриел“, каза Гуардиола с усмивка. „Честно казано, предпочитам да чета книга.“

Той завърши вечерта, като отдаде почит на капитана Бернардо Силва, който ще напусне в края на сезона след девет години в Сити.

„Ако говоря много, един ден ще се разплача. Затова просто казвам благодаря от дълбините на сърцето си. Когато пишем „легенда“, трябва да е с главни букви. Той е специален, специален играч“, завърши каталунецът.

Снимки: Gettyimages