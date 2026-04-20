Родри с нова контузия

Халфът на Манчестър Сити Родри получи нова контузия по време на дербито с Арсенал (2:1). Травмата е в областта на слабините и през следващите часове ще премине тестове, за да се установи колко тежка е тя.

Испанският национал започна като титуляр за домакините и игра почти целия мач. В края обаче остана на земята с видими болки и в 88-ата минута беше заменен от Нико. „Тази вечер ще направим тестове“, заяви след срещата треньорът на отбора Пеп Гуардиола.

Родри вече пропусна значителна част от първата половина на сезона заради контузия на задното бедро и на практика целия сезон 2024/2025 заради скъсана предна кръстна връзка. Ако проблемът се окаже по-сериозен, той може да застраши участието му на Световното първенство през лятото.

Снимки: Gettyimages