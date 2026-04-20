Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

От следващия сезон всеки един отбор от efbet Лига ще трябва да включва в стартовия си състав поне по един български футболист до 23 години (роден след 2003 г.) и той трябва да е на терена минимум 45 минути. Правилото не може да бъде заменено с плащане на определена сума. Това обяви заместник изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов на тегления жребий за плейофите на първенството.

Ето каква би била ситуацията при отборите, ако правилото влизаше в сила от днес, като за примери ще се използват само играчи, които имат записани игрови минути за своя клуб през този сезон в шампионата и попадат често в групата на отбора.

Лидерът във временното класиране Левски може да разчита на Асен Митков, който има 20 записани двубоя през този сезон и е на 21 години. 18-годишният Иво Мотев направи своя дебют за „сините“ този сезон и също може да бъде от полза на столичани. В групата на отбора често попада и третият вратар Огнян Владимиров, но все още няма записани игрови минути.

При Лудогорец опциите също не са много. Минути за разградчани този сезон е записал бранителят Симеон Шишков, който е на 19. Филип Гигов също има записани минути в първенството през този сезон, а съвсем скоро вариант може да бъде и Елисей Съров, който взе българско гражданство и доста често е играл за българския шампион в контроли и е бил на лагери с първия тим. Третият вратар на отбора Дамян Христов също попада често в групата, но все още няма записани минути.

При ЦСКА 1948 ситуацията също не е много добра. Безспорна алтернатива в отбора е големия талант на „червените“ Марто Бойчев, който има 20 мача и отбелязан гол. Калоян Стрински също е вариант, като той вече носи екипа на два отбора в efbet Лига през този сезон в лицето на Монтана и столичани.

При ЦСКА ситуация всякаш е една идея по-лесна. Младежките националите Теодор Иванов и Петко Панайотов имат записани не малко минути и постепенно се превръщат във важни фигури за тима, като Иванов вече е носил и капитанската лента, а Панайотов бележи важни попадения. Юлиан Илиев и Алекс Тунчев също се появиха в игра през този сезон.

Поглеждайки към втората четворка и петия във временното класиране Локомотив (Пловдив), „смърфовете“ могат да се радват на не малко опции. В защита пловдивчани могат да разчитат на Мерт Салим, Денис Кирашки и Тодор Павлов, като само последният си е осигурил вече твърдо титулярно място по левия фланг на отбраната. В полузащитата изборът е дори по-голям - там минути имат Александър Александров, Аксел Велев, отдаденият под наем от ЦСКА Георги Чорбаджийски, Ефе Али и Севи Идриз, като последните двама приспадат към титулярите на Душан Косич. В нападение дебют този сезон записа привлеченият от Пирин Мариян Вангелов.

В Черно море опциите са основно в офанзивен план. „Моряците“ могат да разчитат на вече доказалите се в елита Берк Бейхан, Николай Златев, който има и хеттрик този сезон, и Георги Лазаров. Тепърва пък минути започна да записва Николай Костадинов.

Въпреки че Арда е един от отборите, който залага на не малко българи, опциите при кърджалийци при футболистите под 23 години обаче са минимални. Там личи името на юношата Бурак Аканджъ, който обаче все още няма минути този сезон.

Ботев (Пловдив) може да се радва на опция във всички основни позиции. На вратата записани минути този сезон има завърналият се в клуба Християн Славков. В защита са дебютиралият още през миналия сезон Габриел Златанов и един от основните бранители в центъра на отбраната на „канарчетата“ Ивайло Видев. В полузащитата личи името на младежкия национал Никола Илиев, а в атака е Самуил Цонов.

Славия може би е отборът, който се радва на най-голям избор. На вратата „белите“ могат да разчитат на резервния страж Иван Андонов. В защита е привлеченият от Локомотив (София) Лука Иванов. В халфовата линия идва и най-големият избор на столичани. Там е един от най-големите таланти в българския футбол Кристиян Балов, Кристиян Стоянов, който също е национал, Георги Шопов, Борис Тодоров, Тханг Чунг Чан, който дебютира през този сезон също, Валентин Йотов и Васил Казълджиев. В нападение опции са Емилиан Гогев и Роберто Райчев, както и Любомир Костов.

При Ботев (Враца) има няколко играчи под наем, които са основните опции за тима от северозапада. Резервният страж Любомир Василев, бранителите Лазар Боянов и Мартин Стойчев. В полузащитата са Антоан Стоянов и Мартин Смоленски и в нападение е друг от играчите под наем от ЦСКА Йоан Борносузов.

При Локомотив (София) нещата не са толкова цветущи. Единственият, който попада често в групата този сезон за „железничарите“ и има записани минути, е Николай Нейчев – младият бранител все по-често попада и в титулярния състав. Опция за столичани е и отдаденият под наем Кристиян Чачев.

Насочвайки внимание към морската ни столица и в частност към Спартак (Варна) – там изборът е по-голям. Записани минути този сезон има резервният страж Валентин Димитров. Твърди титуляри в защита са Димо Кръстев и Мартин Георгиев, а в отбрана е още и Иван Алексиев. В полузащита се открояват Дамян Йорданов и Цветослав Маринов, а опция е и Кристиян Курбанов, който също записа игрови минути през сезона. В нападение за „соколите“ е Петър Принджев.

При Добруджа вариантите на вратата са два. Доскорошният титуляр Галин Григоров и пазилият в последния двубой Пламен Пепеляшев. В защита вариант е Здравко Серафимов, който претърпя тежка контузия през есента. В нападение пък е правещият силно впечатление този сезон Антон Иванов.

Септември е от отборите в България, които могат да се радват на добра школа. Съвсем логично и изборът за септемврийци при вкарването на новото правило няма да е малък. Варианти в защита са Симеон Василев, Божидар Томовски и Борислав Стоичков. Твърди титуляри в момента в отбрана пък е Мартин Христов и Кубрат Йонашчъ, който е използван на различни позиции. В полузащита записани минути имат Димитър Челебиев, Виктор Добрев, Преслав Георгиев, Красиан Колев, Никола Генчев, Александър Джамов и Стоян Стоичков.

В Берое макар и да преобладават основно чужденци, които са титулярните опции, има и няколко млади българи, които са се появявали в игра през този сезон. Вратарят Стелиан Георгиев, защитниците Викторио Вълков, Станислав Йовков и Ивайло Митев. Както и офанзивните футболисти Стилян Русенов и Мирослав Георгиев.

Последният в групата Монтана също има какво да предложи. Тимът от северозапада може да разчита на Петър Атанасов, Петър Андреев, Борис Димитров и дебютиралият този сезон Радослав Славчев.

В крайна сметка новото правило няма просто да промени стартовите състави – то ще тества школите, трансферните политики и дългосрочната визия на клубовете. А най-големият печеливш би трябвало да бъде българският футбол, ако отборите използват възможността не формално, а с реално доверие към младите играчи.