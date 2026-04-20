Левски обяви програмата си до дербито

Левски обяви програмата си до съботното дерби с ЦСКА от първия плейофен кръг на efbet Лига. Двубоят на Националния стадион е от 16:00 часа, а до него "сините" ще тренират по веднъж на ден.
20 април, понеделник:
16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привържениците и представителите на медиите
21 април, вторник:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите
22 април, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите
23 април, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите
24 април, петък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите
25 април, събота:
16:00 часа – ЦСКА – „Левски“ – Първа лига – плейофи, 1-ви кръг – Национален стадион „Васил Левски“