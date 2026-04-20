Левски обяви програмата си до дербито

  • 20 апр 2026 | 11:15
Левски обяви програмата си до съботното дерби с ЦСКА от първия плейофен кръг на efbet Лига. Двубоят на Националния стадион е от 16:00 часа, а до него "сините" ще тренират по веднъж на ден.

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)
Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

20 април, понеделник:

16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привържениците и представителите на медиите

21 април, вторник:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите

22 април, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите

23 април, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите

24 април, петък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите

25 април, събота:

16:00 часа – ЦСКА – „Левски“ – Първа лига – плейофи, 1-ви кръг – Национален стадион „Васил Левски“

Още от БГ Футбол

Спартак (Вн) ще гони промяна на статуквото

Спартак (Вн) ще гони промяна на статуквото

  • 20 апр 2026 | 09:23
  • 841
  • 0
Феновете на "моряците" очакват пробуждане в плейофите

Феновете на "моряците" очакват пробуждане в плейофите

  • 20 апр 2026 | 09:18
  • 714
  • 2
Левски търси млади българи за лятото

Левски търси млади българи за лятото

  • 20 апр 2026 | 08:08
  • 14489
  • 42
Антони Здравков: Наско Сираков се е доказал в годините като ръководител

Антони Здравков: Наско Сираков се е доказал в годините като ръководител

  • 19 апр 2026 | 20:39
  • 2650
  • 5
Ето кой ще свири първия полуфинал между Лудогорец и ЦСКА

Ето кой ще свири първия полуфинал между Лудогорец и ЦСКА

  • 19 апр 2026 | 16:06
  • 4613
  • 0
Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

  • 19 апр 2026 | 14:22
  • 9247
  • 56
Виж всички

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

  • 20 апр 2026 | 12:13
  • 241
  • 0
Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

  • 20 апр 2026 | 10:11
  • 18086
  • 29
Ангел Русев устремен към шесто европейско злато

Ангел Русев устремен към шесто европейско злато

  • 20 апр 2026 | 11:46
  • 949
  • 0
Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

  • 20 апр 2026 | 08:32
  • 10647
  • 9
Паника по улиците на Лондон? Все още не...

Паника по улиците на Лондон? Все още не...

  • 20 апр 2026 | 08:52
  • 10661
  • 9