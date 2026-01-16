Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 6187
  • 4

Ръководството на Ботев (Враца) обяви трансферите на нови двама футболисти от ЦСКА. Към тима се присъединяват Йоан Борносузов и Марин Орлинов.   Както е известно, преди дни "червените" изпратиха Мартин Стойчев и Сейни Санянг във Враца.

Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА
Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

"Добре дошли Йоан Борносузов и Марин Орлинов!

Радваме се да приветстваме две нови лица в семейството на Ботев! Към отбора се присъединяват нападателят Йоан Борносузов и опитният страж Марин Орлинов, като и двамата идват от ЦСКА. Йоан Борносузов (21 г.) - централен нападател. Младият талант пристига под наем от ЦСКА, за да подсили атаката на "зелените". Йоан е продукт на школата на "червените", но е преминал и през италианския Дженоа. През изминалия полусезон натрупа опит както във втория тим, така и с участия в Първа лига. Марин Орлинов (31 г.) - вратар. Марин е добре познато име в българския футбол с богата визитка, преминала през отбори като Литекс, Монтана и ЦСКА.

Със своите 31 години той ще донесе нужното спокойствие в нашата отбрана и ще бъде лидер със своя професионализъм. Той пристига в клуба с постоянен трансфер.

Добре дошли, момчета! Пожелаваме ви здраве и много победи със "зеления" екип!

С Ботевска воля, с Ботевски дух", написаха врачани в социалните мрежи.

