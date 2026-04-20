Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

Бившият футболист Тодор Тимонов, известен с прякора Лимона, е бил арестуван снощи в Пловдив, след като е засечен да шофира под въздействие на алкохол и наркотици, пише "Трафик Нюз". По първоначална информация той е спрян за проверка от служители на Второ районно управление в квартал Смирненски. При извършените тестове дрегерът е отчел положителни резултати за алкохол, а тестът и за наркотични вещества е бил положителен.

Очевидци съобщават, че ситуацията с ареста се е разиграла в района на улица "Лерин". След установяване на нарушенията, Тимонов е бил задържан и отведен в ареста. Лимона е добре познато име във футболните среди в България. Той бе дълги години футболист на Ботев (Пловдив), а след това кариерата му премина през ЦСКА, Анжи и Локомотив (Пловдив). През лятото на 2018-та Тимонов стана част от състава на Марица (Пловдив).