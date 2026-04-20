Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

  • 20 апр 2026 | 10:11
Бившият футболист Тодор Тимонов, известен с прякора Лимона, е бил арестуван снощи в Пловдив, след като е засечен да шофира под въздействие на алкохол и наркотици, пише "Трафик Нюз". По първоначална информация той е спрян за проверка от служители на Второ районно управление в квартал Смирненски. При извършените тестове дрегерът е отчел положителни резултати за алкохол, а тестът и за наркотични вещества е бил положителен.

Очевидци съобщават, че ситуацията с ареста се е разиграла в района на улица "Лерин". След установяване на нарушенията, Тимонов е бил задържан и отведен в ареста. Лимона е добре познато име във футболните среди в България. Той бе дълги години футболист на Ботев (Пловдив), а след това кариерата му премина през ЦСКА, Анжи и Локомотив (Пловдив). През лятото на 2018-та Тимонов стана част от състава на Марица (Пловдив).

Още от БГ Футбол

Спартак (Вн) ще гони промяна на статуквото

Спартак (Вн) ще гони промяна на статуквото

  • 20 апр 2026 | 09:23
  • 511
  • 0
Феновете на "моряците" очакват пробуждане в плейофите

Феновете на "моряците" очакват пробуждане в плейофите

  • 20 апр 2026 | 09:18
  • 469
  • 2
Левски търси млади българи за лятото

Левски търси млади българи за лятото

  • 20 апр 2026 | 08:08
  • 9910
  • 27
Антони Здравков: Наско Сираков се е доказал в годините като ръководител

Антони Здравков: Наско Сираков се е доказал в годините като ръководител

  • 19 апр 2026 | 20:39
  • 2514
  • 4
Ето кой ще свири първия полуфинал между Лудогорец и ЦСКА

Ето кой ще свири първия полуфинал между Лудогорец и ЦСКА

  • 19 апр 2026 | 16:06
  • 4284
  • 0
Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

  • 19 апр 2026 | 14:22
  • 9063
  • 55
Виж всички

Водещи Новини

Левски търси млади българи за лятото

Левски търси млади българи за лятото

  • 20 апр 2026 | 08:08
  • 9910
  • 27
Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

  • 20 апр 2026 | 08:32
  • 7666
  • 6
Паника по улиците на Лондон? Все още не...

Паника по улиците на Лондон? Все още не...

  • 20 апр 2026 | 08:52
  • 6916
  • 6
С три мача приключва днес предпоследният кръг от редовния сезон в Sesame НБЛ

С три мача приключва днес предпоследният кръг от редовния сезон в Sesame НБЛ

  • 20 апр 2026 | 07:00
  • 3115
  • 0
Може ли Байерн да бъде спрян към рекордния требъл

Може ли Байерн да бъде спрян към рекордния требъл

  • 20 апр 2026 | 09:22
  • 1636
  • 1