Устрем взе дербито с Рилци

Устрем (Дончево) спечели гостуването си на Рилци (Добрич) с 4:2. Съседското дерби е от последния 34-и кръг на Североизточната Трета лига. Вихрено начало на двубоя. Цветан Цветанов даде тон за успеха с попадение, десетина минути след началото. Домакините бързо заличиха пасива. Само след 120 секунди, Цветанов отново вкара. Георги Георгиев разтресе мрежата на Рилци в 40-ата минута. Дейвид Венциславов премахна окончателно интригата в началото на втората част – 1:4. Към края падна второто попадение за добричкия тим. След продължително възстановяване от контузия в 75-ата минута в игра влезе голмайстора на Устрем Виктор Христов и уцели веднъж гредата.

