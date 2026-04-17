Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

От следващия сезон всеки един отбор от efbet Лига ще трябва да включва в стартовия си състав поне по един български футболист до 23 години (роден след 2003 г.) и той трябва да е на терена минимум 45 минути. Правилото не може да бъде заменено с плащане на определена сума. Това обяви заместник изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов на тегления днес жребий за плейофите на първенството.

Въведеното през този сезон правило за четирима българи в стартовия състав остава и за след лятото, а по-богатите клубове могат да не го спазват, ако си платят определена сума.