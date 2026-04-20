ЦСКА открива "Армията" през септември

Официалното откриване на новия стадион "Българска армия" се планира за края на септември. Това ще бъде в периода на паузата в първенствата за мачовете на националните отбори за Лигата на нациите, които са 26 и 29 септември срещу Люксембург и Естония.

Съоръжението ще бъде готово по-рано, но няма как да се организира истинско шоу, каквито са намеренията на ръководството, пише "24 часа". Иначе всичко върви почти по план.

На 26 април екипът на СИС трябва да започне да сее тревата на терена. В началото на седмицата трябва да пристигне последният слой пясък от кариерата край Кресна.