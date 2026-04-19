Ето кой ще свири първия полуфинал между Лудогорец и ЦСКА

Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

Кристиян Колев ще ръководи първия полуфинален сблъсък за Sesame Купа на България между Лудогорец и ЦСКА. Двубоят е във вторник (21 април) от 19:00 часа на стадион "Хювефарма Арена".

Негови помощници ще бъдат Христо Хаджийски и Йордан Петров, а за системата ВАР ще отговарят Георги Давидов и Тодор Киров.

Другият 1/2-финал, противопоставящ отборите на Арда (Кърджали) и Локомотив (Пловдив), пък беше поверен на Мариян Гребенчарски, а Петър Митрев и Тодор Вуков ще му помагат от тъчлиниите. ВАР арбитър ще бъде Станимир Тренчев, а Мартин Марков - негов асистент.

21 април 2026 г., вторник, 19:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Тодор Недялков Киров

СН: Георги Генов Нарлев

22 април 2026 г., сряда, 19:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Кольо Димитров Данев