  Ето кой ще свири първия полуфинал между Лудогорец и ЦСКА

Ето кой ще свири първия полуфинал между Лудогорец и ЦСКА

  • 19 апр 2026 | 16:06
Ето кой ще свири първия полуфинал между Лудогорец и ЦСКА
Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

Кристиян Колев ще ръководи първия полуфинален сблъсък за Sesame Купа на България между Лудогорец и ЦСКА. Двубоят е във вторник (21 април) от 19:00 часа на стадион "Хювефарма Арена".

Негови помощници ще бъдат Христо Хаджийски и Йордан Петров, а за системата ВАР ще отговарят Георги Давидов и Тодор Киров.

ЦСКА с превес срещу Лудогорец за Купата

Другият 1/2-финал, противопоставящ отборите на Арда (Кърджали) и Локомотив (Пловдив), пък беше поверен на Мариян Гребенчарски, а Петър Митрев и Тодор Вуков ще му помагат от тъчлиниите. ВАР арбитър ще бъде Станимир Тренчев, а Мартин Марков - негов асистент.

21 април 2026 г., вторник, 19:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Йордан Петров Петров

4-ТИ:    Георги Петров Стоянов    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Тодор Недялков Киров

СН:    Георги Генов Нарлев    

 

 

22 април 2026 г., сряда, 19:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Тодор Василев Вуков

4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Мартин Иванов Марков

СН:    Кольо Димитров Данев   

