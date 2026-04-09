  2. Септември (София)
  БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

  • 9 апр 2026 | 12:54
  • 6541
  • 8

Септември е сред световните лидери в развитието на млади футболисти. Тимът от София заема 11-о място в света сред отборите от най-добрите 50 първенства по минути, дадени на футболисти под 21 години. Това показва докладът на Футболната обсерватория (CIES), базиран на ясни критерии и статистически анализ за последните пет години.

През този период Септември е дал шанс на 45 футболисти под 21 години, които са получили 23,4% от игровите минути в първия отбор. Още по-показателно е, че младите играчи до 24 години заемат водеща роля в състава.

В престижната класация Септември се нарежда редом до утвърдени европейски академии и клубове, известни със своята работа с млади футболисти.

Освен Септември, в топ 50 попадат още два български отбора – Славия и Ботев Пловдив, а в първите 100 са също Добруджа, Спартак Варна и Левски.

  • 3014
  • 7
  • 7661
  • 3
  • 4478
  • 13
  • 828
  • 1
  • 8590
  • 5
  • 1186
  • 0
  • 8267
  • 6
  • 32439
  • 31
  • 16989
  • 25
  • 15037
  • 38
  • 4738
  • 14