Мартин Минчев остава под въпрос в трети пореден мач на клубния си тим

Българският нападател Мартин Минчев по всяка вероятност ще пропусне трети пореден мач на клубния си тим Краковия (Краков) в полското първенство заради травма, съобщават каналите на отбора в социалните мрежи.

Обявиха къде и с кой играе България преди гостуването в Молдова

Минчев все още не е играл след завръщането си от Индонезия, където спечели трофея на турнира FIFA Series 2026.

На 19-и април Краковия гостува на Раков, по всяка вероятност отново без Минчев. А тимът им е на 11-о място само с една победа в последните пет мача.