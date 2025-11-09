Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Железничар (Панчево)
  3. Силвестър Джаспър помогна за успех на "българския" Железничар

Силвестър Джаспър помогна за успех на "българския" Железничар

  • 9 ное 2025 | 22:14
  • 175
  • 0
Силвестър Джаспър помогна за успех на "българския" Железничар

Железничар (Панчево) продължава със силните си изяви от началото на сезона в първенството на Сърбия. Днес той надви Явор с 2:0 в домакинството си от 15-ия кръг на Супер лигата. Силвестър Джаспър бе титуляр за домакините и дори асистира за първия гол. Христо Иванов пък този път не получи шанс за изява и изгледа мача от резервната скамейка.

Железничар поведе в резултата в 14-ата минута, когато Джаспър центрира от корнер в наказателното поле и Неманя Видойевич се разписа с глава.

Вторият гол пък реализира Никола Йованович в 27-ата минута с далечен удар извън наказателното поле.

С този успех Железничар се изкачи до 4-тата позиция във временното класиране с 22 точки. Явор е на 10-ото място със 17 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Метц с трети пореден успех

Метц с трети пореден успех

  • 9 ное 2025 | 21:30
  • 434
  • 0
Страсбург доближава лидерите след успех над Лил

Страсбург доближава лидерите след успех над Лил

  • 9 ное 2025 | 21:11
  • 605
  • 0
Рома отново се справи с Удинезе и задмина Милан и Наполи

Рома отново се справи с Удинезе и задмина Милан и Наполи

  • 9 ное 2025 | 21:09
  • 2299
  • 0
Селта 1:1 Барселона, голям пропуск на Рашфорд доведе до бързо изравняване

Селта 1:1 Барселона, голям пропуск на Рашфорд доведе до бързо изравняване

  • 9 ное 2025 | 22:22
  • 3857
  • 21
Интер 1:0 Лацио, ранен гол на Лаутаро

Интер 1:0 Лацио, ранен гол на Лаутаро

  • 9 ное 2025 | 21:47
  • 1888
  • 1
Драматичен развой доближи Щутгарт на точка от второто място

Драматичен развой доближи Щутгарт на точка от второто място

  • 9 ное 2025 | 20:43
  • 1082
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

  • 9 ное 2025 | 19:30
  • 89604
  • 305
В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

  • 9 ное 2025 | 20:27
  • 43747
  • 122
Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

  • 9 ное 2025 | 20:40
  • 23557
  • 16
Селта 1:1 Барселона, голям пропуск на Рашфорд доведе до бързо изравняване

Селта 1:1 Барселона, голям пропуск на Рашфорд доведе до бързо изравняване

  • 9 ное 2025 | 22:22
  • 3857
  • 21
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 57218
  • 176
Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

  • 9 ное 2025 | 19:11
  • 30520
  • 195