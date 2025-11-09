Силвестър Джаспър помогна за успех на "българския" Железничар

Железничар (Панчево) продължава със силните си изяви от началото на сезона в първенството на Сърбия. Днес той надви Явор с 2:0 в домакинството си от 15-ия кръг на Супер лигата. Силвестър Джаспър бе титуляр за домакините и дори асистира за първия гол. Христо Иванов пък този път не получи шанс за изява и изгледа мача от резервната скамейка.

Железничар поведе в резултата в 14-ата минута, когато Джаспър центрира от корнер в наказателното поле и Неманя Видойевич се разписа с глава.

Вторият гол пък реализира Никола Йованович в 27-ата минута с далечен удар извън наказателното поле.

С този успех Железничар се изкачи до 4-тата позиция във временното класиране с 22 точки. Явор е на 10-ото място със 17 точки.