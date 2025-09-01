Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Железничар (Панчево)
  3. Гол на Джаспър не стигна за победа на Железничар (Панчево)

Гол на Джаспър не стигна за победа на Железничар (Панчево)

  • 1 сеп 2025 | 00:33
  • 210
  • 0
Гол на Джаспър не стигна за победа на Железничар (Панчево)

Железничар (Панчево) записа равенство 1:1 в домакинството си на Спартак (Суботица) от 7-ия кръг на сръбската Супер лига. Българинът Силвестър Джаспър отбеляза гола да домакините от дузпа в 78-ата минута, но това не бе достатъчно за тимът му да вземе трите точки, след като допусна изравняване дълбоко в добавеното време след попадение на Лука Суботич в 96-ата минута.

Христо Иванов също бе титуляр за домакините, като остана на терена до 70-ата минута, когато бе заменен от Стефан Пиргич. Джаспър пък записа 85 минути на терена, преди на мястото му да се появи Стефан Цветкович.

Въпреки това равенство, Железничар продължава с добрата си серия от 6 поредни мача без загуба и заема 4-тото място в таблицата с актив от 12 точки.

Спартак пък е 13-ти с 6 точки. Лидер е Партизан с 16 точки до момента.

След паузата за националните отбори обаче за Железничар предстои тежко гостуване на шампиона Цървена звезда на 13 септември.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Нюрнбергер с асистенция, но Дармщат допусна късен обрат

Нюрнбергер с асистенция, но Дармщат допусна късен обрат

  • 31 авг 2025 | 21:56
  • 928
  • 0
Удинезе с Пьотровски шокира Интер на "Джузепе Меаца"

Удинезе с Пьотровски шокира Интер на "Джузепе Меаца"

  • 31 авг 2025 | 23:43
  • 9609
  • 12
Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

  • 1 сеп 2025 | 00:33
  • 10505
  • 194
Торино и Фиорентина поделиха точките

Торино и Фиорентина поделиха точките

  • 31 авг 2025 | 21:33
  • 1125
  • 0
Влахович донесе победата на Юве в Генуа

Влахович донесе победата на Юве в Генуа

  • 31 авг 2025 | 21:28
  • 8460
  • 2
Еди Хау: Волтемаде може да бъде решаващ фактор за нас

Еди Хау: Волтемаде може да бъде решаващ фактор за нас

  • 31 авг 2025 | 21:05
  • 1698
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Блестящ Даниел Наумов не помогна на Ботев срещу Лудогорец, "орлите" се изравниха с Левски

Блестящ Даниел Наумов не помогна на Ботев срещу Лудогорец, "орлите" се изравниха с Левски

  • 31 авг 2025 | 23:22
  • 27284
  • 115
Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

  • 31 авг 2025 | 21:05
  • 138784
  • 468
Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

  • 1 сеп 2025 | 00:33
  • 10505
  • 194
Удинезе с Пьотровски шокира Интер на "Джузепе Меаца"

Удинезе с Пьотровски шокира Интер на "Джузепе Меаца"

  • 31 авг 2025 | 23:43
  • 9609
  • 12
Ливърпул матира Арсенал на "Анфийлд" с брилянтен гол на Собослай

Ливърпул матира Арсенал на "Анфийлд" с брилянтен гол на Собослай

  • 31 авг 2025 | 20:28
  • 42159
  • 105
Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

  • 31 авг 2025 | 18:56
  • 46489
  • 23