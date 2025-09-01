Гол на Джаспър не стигна за победа на Железничар (Панчево)

Железничар (Панчево) записа равенство 1:1 в домакинството си на Спартак (Суботица) от 7-ия кръг на сръбската Супер лига. Българинът Силвестър Джаспър отбеляза гола да домакините от дузпа в 78-ата минута, но това не бе достатъчно за тимът му да вземе трите точки, след като допусна изравняване дълбоко в добавеното време след попадение на Лука Суботич в 96-ата минута.

Христо Иванов също бе титуляр за домакините, като остана на терена до 70-ата минута, когато бе заменен от Стефан Пиргич. Джаспър пък записа 85 минути на терена, преди на мястото му да се появи Стефан Цветкович.

Въпреки това равенство, Железничар продължава с добрата си серия от 6 поредни мача без загуба и заема 4-тото място в таблицата с актив от 12 точки.

Спартак пък е 13-ти с 6 точки. Лидер е Партизан с 16 точки до момента.

След паузата за националните отбори обаче за Железничар предстои тежко гостуване на шампиона Цървена звезда на 13 септември.