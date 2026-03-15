Джаспър и компания громят в Сърбия

Отборът на Железничар (Панчево) записа разгромна победа с 5:0 в домакинството си на Младост от 27-ия кръг на първенството на Сърбия. Силвестър Джаспър записа пълни 90 минути за домакините, макар да не успя да се разпише в този мач.

Стефан Пиргич откри резултата от дузпа в 45-ата минута, но головото шоу бе запазено за втората част. Бранислав Кнежевич удвои в 57-ата минута, Куаку Карикари добави още два гола в 62-рата и 71-вата минута, а автогол на Никола Чиркович оформи крайното 5:0.

С тази победа Железничар излезе на 5-ото място в класирането с 45 точки. Младост е 14-ти с 27 точки.