Победи за Лех и Гурник в Полша, но българите не играха

Отборите на Лех (Познан) и Гурник (Забже) записаха победи в днешните си мачове от 25-ия кръг на полската Екстракласа. Лех надви Заглебме с 1:0 като гост, докато Гурник спечели с 3:1 домакинството си на Ракув. Никой от българите в двата отбора - Пламен Анреев и Борислав Рупанов - не получи шанс за изява в тези двубои.

Лех стигна до успеха с гол на Микаел Ишак още в 7-ата минута.

За успеха на Гурник пък се разписаха Лукаш Садилек (23' и 88') и Лукаш Амброс (43'), докато за гостите точен бе Майкъл Амеяу.

С този успех Лех излезе на 2-рото място с 41 точки, изравнявайки се с лидера Заглембе. Гурник пък е на 4-тата позиция с 38 точки до момента.