Рупанов се появи от пейката при равенство на Гурник

Гурник (Забже) стигна само до равенство 1:1 в гостуването си на Термалица от 21-вия кръг на полската Ектракласа. Българският нападател на гостите Борислав Рупанов също взе участие в мача, появявайки се като смяна в 83-тата минута.

Термалица поведе в резултата още във 2-рата минута с гол на Морган Фасбендер.

Гурник се върна в мача с доза шанс в 40-ата минута, когато Аркадиуш Касперкиевич си отбеляза автогол.

Това реми обаче попречи на Гурник да се върне начело в класирането, като тимът остава на 2-рата позиция с 34 точки. Термалица пък е на дъното на таблицата с 21 точки. Водач е Ягелония с 36 точки и мач по-малко.