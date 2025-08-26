Популярни
  3. Алекс Петков остана на пейката при загуба на Кифисия

  • 26 авг 2025 | 04:09
  • 248
  • 0
Нацоналът Алекс Петков не успя да дебютира за Кифисия в първия кръг на гръцкото първенство. Отборът на българския защитник загуби с 2:3 гостуването си на Левадиакос, но той остана на пейката.

Двата отбора направиха много интересно първо полувреме, в което Кифисия поведе с голове на Андрюс Тете (17') и Хорхе Помбо (25'), но домакините отговориха с попадения на Хишам Лейус (35') и бившия футболист на Ален Ожболт (39' - д.).

След почивката отново Ожболт се разписа в 67-ата минута за Левадиакос, а гол на Кифисия малко по-късно беше отменен заради засада.

В 82-рата минута халфът на домакините Аарън Шибола получи червен картон, но съотборниците му удържаха победата.

