Алекс Петков остана на пейката при загуба на Кифисия

Нацоналът Алекс Петков не успя да дебютира за Кифисия в първия кръг на гръцкото първенство. Отборът на българския защитник загуби с 2:3 гостуването си на Левадиакос, но той остана на пейката.

Двата отбора направиха много интересно първо полувреме, в което Кифисия поведе с голове на Андрюс Тете (17') и Хорхе Помбо (25'), но домакините отговориха с попадения на Хишам Лейус (35') и бившия футболист на Ален Ожболт (39' - д.).

След почивката отново Ожболт се разписа в 67-ата минута за Левадиакос, а гол на Кифисия малко по-късно беше отменен заради засада.

В 82-рата минута халфът на домакините Аарън Шибола получи червен картон, но съотборниците му удържаха победата.