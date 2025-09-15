Алекс Петков се включи в края при волева победа на Кифисия срещу Панатинайкос

Българинът Алекс Петков се включи от резервната скамейка за победата на клубния си Кифисия с 3:2 срещу гранда Панатинайкос в срещата от 3-тия кръг на гръцката Супер Лига. Петков влезе в игра в 82-рата минута при резултат 2:2, като замени титуляра Лукас Вияфанез.

Това беше първи успех за Кифисия от началото на сезона и отборът се изкачи в зоната на плейофа за Лигата на конференциите. Панатинайкос пък продължава да е без победа и се намира на 12-тата позиция, като столичани имат и мач по-малко, тъй като преди паузата за националните отбори почиваха един мач заради ангажиментите си в европейските клубни турнири.

Головете за Кифисия отбелязаха Андрю Тете (7’), Павлос Пантелидис (79’) и Хуго Соуса (90’+4’), а Карол Швидерски (15’, 53’) вкара и двете попадения за Панатинайкос, като първото от тях падна след точно изпълнена дузпа.

През идната седмица Петков и компания ще имат ангажимент в турнира за Купата на Гърция, който ще бъде срещу Астерас Триполи (17.9), а след това през уикенда ще приемат тима на Арис (20.9).