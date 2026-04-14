Барселона следи млада звезда на АЗ Алкмаар

20-годишната млада звезда на АЗ Алкмаар Кийс Смит прави изключителен сезон и е попаднал в радара на Барселона, пише вестник "Мундо Депортиво". Халфът се отличи още в мачовете срещу Левски в плейофите на Лигата на конференциите, а след това продължи възходящата си форма, като впечатлява с визията си за играта и движението между двете наказателни полета.

Един от най-големите почитатели на Смит е националният селекционер и легенда на Барселона Роналд Куман, който вече му прати първа повиквателна за тима на "лалетата" по време на последния лагер. Той дори го сравнява с Педри от Барселона като стил на игра и присъствие на терена. Талантливият полузащитник има договор с АЗ Алкмаар до 2028 година, като актуалната му цена е 25 милиона евро, но според специалисти тя скоро ще набъбне до 50 милиона.

