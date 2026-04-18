Неймар предложи революционна промяна в правилото за засада

Бразилската звезда Неймар сподели своето виждане за това кое правило във футбола се нуждае от промяна, като насочи вниманието си към засадата.

„Бих променил правилото за засада. Положението „извън играта“ трябва да се отсъжда само при високи подавания. Когато пасът е по земя или под нивото на гърдите, засада не трябва да се маркира“, заяви Неймар.

Неймар с пореден гаф, влезе в грозна разправия с фен

34-годишният нападател се завърна в родния си клуб Сантос през януари 2025 година. Настоящият му договор с тима е до края на 2026 година.

Вчера Неймар се сдърпа с фен на своя отбор след равенството 1:1 срещу Реколета в груповата фаза на Копа Судамерикана.

Снимки: Gettyimages