Анчелоти питал президента на Бразилия дали да вземе Неймар на Световното

Президентът на Бразилия разкри, че селекционерът на националния отбор Карло Анчелоти се е консултирал с него относно това дали да повика Неймар за Световното първенство. Контузии и липса на постоянна игрова практика поставиха под въпрос мястото в състава на голмайстор номер едно в историята на страната. Неймар дори не попадна в групата за последните приятелски срещи.

Въпросът дали нападателят трябва да бъде включен в отбора е гореща тема в родината му, а 80-годишният държавен глава Лула също изрази своето мнение.

В предаване на живо в своя YouTube канал той разкри, че Анчелоти му е задал въпроса директно.

„Казах му: „Виж, Анчелоти, ако е физически здрав, той притежава нужните футболни качества. Това, което трябва да знам, е дали той наистина го иска.“„Ако е така, тогава трябва да бъде професионалист. Може да погледне към някой като Кристиано Роналдо, може да погледне към Меси и все пак да играе за националния отбор, защото още не е стар.“„Но не може да очаква да отиде само заради името си. Трябва да си го заслужи на терена.“