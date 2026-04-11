Шокираща изповед от Неймар: Чувствах се сякаш съм умрял, сякаш гледах погребението си

Неймар описа с най-мрачни краски чувствата си след отпадането на Бразилия от Хърватия на Световното първенство през 2022 г. Тогава, в мач от четвъртфинали, “златистите” бяха елиминирани след изпълнение на дузпи, макар в продълженията да бяха повели след попадение точно на Ней. Нападателят използва смразяващо сравнение, казвайки, че се е чувствал сякаш присъства на собственото си погребение, което отразява мащаба на разочарованието му.

С поглед към Мондиал 2026 футболистът, който ще бъде на 34 години, полага всички усилия да си осигури място в състава на „селесао“ под ръководството на Карло Анчелоти. Въпреки че времето не е на негова страна, Неймар се надява, че изявите му със Сантос ще убедят всички в неговата стойност.

Спечелването на световното първенство остава голямата му неосъществена мечта в богатата му кариера и той заявява, че е решен да преследва мечтата докрай.

„След мача с Хърватия се почувствах сякаш съм умрял - разказа Неймар в ТВ предаване. - Върнахме се в хотела... Братле, чувствах, че светът е свършил. Гледах как членовете на семейството ми минават един по един. Беше като „Живите мъртви“. Минаваха покрай мен, абсолютно сериозни, и ме гледаха сякаш казваха: „Какво, по дяволите?“. Беше лудост. Кълна се, видях погребението си, кълна се в Бога. Седях в стаята и семейството започна да идва, всички с подути очи. Дойдоха да ме поздравят, без да кажат нито дума.“

„Стоях там около пет минути, без никой да говори, всички около мен, просто ме гледаха и си помислих: „Чувствам се сякаш съм в ковчег“. Гледаха ме сякаш си мислеха: „По дяволите, какъв живот е имал. Беше добър човек“. След това си тръгнах, не бях добре. Отидох да говоря с Маркиньос, но и той не искаше да вижда никого. Беше ужасно чувство”, добави бившият играч на Барселона и Пари Сен Жермен.

Неймар е бил подложен на специална процедура, за да бъде готов за Световното