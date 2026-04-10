Клуб от САЩ протяга ръце към Неймар

Предстои ли на Неймар ново приключение? Според "The Athletic" , Синсинати е започнал предварителни контакти с бразилската звезда с оглед на евентуален трансфер в MLS, въпреки че преговорите са все още в много начална фаза.

Същият източник допълва, че американският клуб оценява интереса и изискванията на играча, като вътрешно обмисля дали привличането на световна звезда се вписва в проекта. Едно от основните препятствия е договорът на Неймар със Сантос, валиден до края на 2026 г. Евентуалната промяна се сблъсква и с ограниченията в състава на Синсинати, който вече е запълнил трите си места за „определени играчи“ (designated player), което е съществен фактор за поемане на заплата като тази на Неймар. Въпреки това, интересът се вписва в стратегията на MLS да привлича звучни имена от световния футбол, подобно на случилото се с няколко звезди през последните години.

Нападателят, на 34 години, се завърна в клуба, където е израснал, след напускането на Ал Хилал и беше решаващ за избягването на изпадане през 2025 г., отбелязвайки 11 гола и четири асистенции. През настоящия сезон той започна силно, с три гола и три асистенции в първите шест мача.

Фокусиран върху завръщането си в бразилския национален отбор, след като пропусна приятелските мачове през март, Неймар запазва целта си непокътната: да убеди Карло Анчелоти да го включи в окончателния състав за Световното първенство.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages