Неймар с пореден гаф, влезе в грозна разправия с фен

  • 16 апр 2026 | 01:18
  • 205
  • 0
Неймар отново прояви буйния си характер. След равенството 1:1 срещу парагвайския Депортиво Реколета в груповата фаза на Копа Судамерикана, нападателят на Сантос изпусна нервите си. Инцидентът се разигра на стадион „Вила Белмиро“, където бразилецът влезе в открит конфликт с недоволен привърженик на своя отбор. Кадрите, уловени от телевизионните камери, показват ясно колко изнервен е бил 34-годишният футболист. По време на интервю след мача за ESPN Brasil, бразилската звезда не сдържа емоциите си и се обърна директно към фен, който го е провокирал от трибуните, като му каза да „млъкне“.

“Трябва ли да правя всичко? Млъкни! Дали съм разглезен? Не. Раздавам се докрай, проявявай уважение”, бяха думите на бившия бразилски национал.

Кейн е безкомпромисен срещу Реал

  • 16 апр 2026 | 03:44
  • 389
  • 0
Реал възропта срещу съдията и през телевизията си

  • 16 апр 2026 | 02:25
  • 600
  • 3
Арбелоа изригна срещу съдийството

  • 16 апр 2026 | 01:45
  • 1975
  • 22
Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

  • 16 апр 2026 | 00:06
  • 31970
  • 61
Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

  • 15 апр 2026 | 23:57
  • 67371
  • 554
Роналдо и компания с поредна победа и нова стъпка към титлата

  • 15 апр 2026 | 23:08
  • 5872
  • 3
Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

  • 15 апр 2026 | 23:57
  • 67371
  • 554
Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

  • 16 апр 2026 | 00:06
  • 31970
  • 61
Нов голям провал на Лудогорец - титлата вече изглежда мираж

  • 15 апр 2026 | 22:20
  • 90925
  • 675
Героят на Арда "наказа" Лудогорец и обяви Левски за шампион

  • 15 апр 2026 | 22:39
  • 25528
  • 24
ЦСКА 1948 смачка Черно море насред Варна и се откъсна на третото място

  • 15 апр 2026 | 19:55
  • 43958
  • 172
Нефтохимик стигна до полуфинал №5 срещу Локомотив Авиа след страхотен обрат

  • 15 апр 2026 | 21:09
  • 15881
  • 5