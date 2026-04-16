Неймар с пореден гаф, влезе в грозна разправия с фен

Неймар отново прояви буйния си характер. След равенството 1:1 срещу парагвайския Депортиво Реколета в груповата фаза на Копа Судамерикана, нападателят на Сантос изпусна нервите си. Инцидентът се разигра на стадион „Вила Белмиро“, където бразилецът влезе в открит конфликт с недоволен привърженик на своя отбор. Кадрите, уловени от телевизионните камери, показват ясно колко изнервен е бил 34-годишният футболист. По време на интервю след мача за ESPN Brasil, бразилската звезда не сдържа емоциите си и се обърна директно към фен, който го е провокирал от трибуните, като му каза да „млъкне“.

🚨 Agora! Neymar perdeu a paciência e mandou um torcedor do Santos calar a boca após o empate com o Deportivo Recoleta na Vila Belmiro.



🎥 @ESPNBrasil | @SportsCenterBR pic.twitter.com/v9uD37nsOE — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) April 15, 2026

“Трябва ли да правя всичко? Млъкни! Дали съм разглезен? Не. Раздавам се докрай, проявявай уважение”, бяха думите на бившия бразилски национал.