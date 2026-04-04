  Неймар рискува до 10 мача наказание заради "цикъла"

  • 4 апр 2026 | 13:55
Неймар е заплашен от наказание до 10 мача за поредната си изцепка в Бразилия. Става дума за скандалите покрай двубоя на неговия Сантос срещу Ремо, спечелен от тима на звездата с 2:0. В него бившият играч на Барселона получи жълт картон, а след двубоя иронизира главния рефер Савио Перейра Сампайо.

“Съдията се събуди като “чико“, заяви Неймар. В превод това означава: „Събудил се е в цикъл и затова свири така“. Тези думи могат да доведат до жалба, основана на Бразилския кодекс за спортно правосъдие (CBJD). В Бразилия изразът „Estar de Chico“ се използва като разговорна форма за менструация и винаги е носел пренебрежителни конотации, свързвайки менструалния цикъл с емоционална нестабилност или неподходящо поведение.

Голяма част от критиките към Неймар идват от социалните мрежи, където звездата на Сантос беше остро порицан за сексисткото си изявление срещу рефера.

Ако процедурата продължи и срещу Неймар бъде подадена жалба, в зависимост от конкретния член от кодекса, той може да получи наказание от 5 до 10 мача или от 1 до 6 мача. Подобна санкция окончателно би погребала мечтата му да играе за Бразилия на Световното първенство през 2026 г.

