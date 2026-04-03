  • 3 апр 2026 | 02:50
Неймар прибягва до иновативно лечение със собствена кръв

С цел да си осигури присъствие на Световното първенство и да достигне максималния си потенциал в Сантос, Неймар преминава през едно от най-модерните лечения в спортната медицина: терапия с богата на тромбоцити плазма (PRP).

Тази техника, която използва собствената кръв на играча, е големият залог на бразилския клуб, за да гарантира, че номер 10 ще може да се състезава на най-високо ниво и без физически ограничения.

Според репортаж на ESPN Brasil, процедурата представлява регенеративна терапия, която започва с конвенционално вземане на кръв. След това кръвта се обработва във високоскоростна центрофуга, която отделя плазмата от останалите клетки. Този процес води до концентрат от тромбоцити с плътност на растежни фактори до пет пъти по-висока от нормалната.

Анчелоти: Неймар? Във футбола всеки може да има мнение
Именно тези протеини ръководят регенерацията на тъканите. Инжектирани директно в зоните на най-голямо износване при спортиста, като сухожилия и стави, те ускоряват заздравяването на микротравми и се борят с хронични възпаления по биологичен път, без да се прибягва до синтетични вещества.

Медицинският отдел на Сантос, в сътрудничество с личния екип на Неймар, цели да постигне ефект на супер-възстановяване. Лечението с PRP намалява времето за мускулна регенерация между мачовете, действайки като защитен щит.

В комбинация с използването на хипербарна камера и строг контрол на натоварването, този подход създава биологична бариера, която минимизира риска от нови наранявания. Крайната цел е да се позволи на Неймар да издържи на натоварения бразилски календар и да се представи в отлична физическа форма, за да привлече вниманието на селекционера Карло Анчелоти, с оглед на повиквателна за Мондиал 2026.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
