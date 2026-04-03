Неймар прибягва до иновативно лечение със собствена кръв

С цел да си осигури присъствие на Световното първенство и да достигне максималния си потенциал в Сантос, Неймар преминава през едно от най-модерните лечения в спортната медицина: терапия с богата на тромбоцити плазма (PRP).

Тази техника, която използва собствената кръв на играча, е големият залог на бразилския клуб, за да гарантира, че номер 10 ще може да се състезава на най-високо ниво и без физически ограничения.

Според репортаж на ESPN Brasil, процедурата представлява регенеративна терапия, която започва с конвенционално вземане на кръв. След това кръвта се обработва във високоскоростна центрофуга, която отделя плазмата от останалите клетки. Този процес води до концентрат от тромбоцити с плътност на растежни фактори до пет пъти по-висока от нормалната.

Именно тези протеини ръководят регенерацията на тъканите. Инжектирани директно в зоните на най-голямо износване при спортиста, като сухожилия и стави, те ускоряват заздравяването на микротравми и се борят с хронични възпаления по биологичен път, без да се прибягва до синтетични вещества.

Медицинският отдел на Сантос, в сътрудничество с личния екип на Неймар, цели да постигне ефект на супер-възстановяване. Лечението с PRP намалява времето за мускулна регенерация между мачовете, действайки като защитен щит.

В комбинация с използването на хипербарна камера и строг контрол на натоварването, този подход създава биологична бариера, която минимизира риска от нови наранявания. Крайната цел е да се позволи на Неймар да издържи на натоварения бразилски календар и да се представи в отлична физическа форма, за да привлече вниманието на селекционера Карло Анчелоти, с оглед на повиквателна за Мондиал 2026.

Снимки: Imago