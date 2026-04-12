Неймар и Сантос си поеха дъх с победа

  • 12 апр 2026 | 05:30
Неймар и Сантос си поеха дъх с победа

Неймар изведе клубния си Сантос с капитанската лента при победата с минималното 1:0 над Атлетико Минейро в домакинството от 11-ия кръг на Бразилейро Betano. Благодарение на успеха Сантос си пое въздух и се отдалечи от зоната на изпадащите, докато съперникът пропусна да се изкачи до петото място, даващо право на участие в предварителните кръгове на Копа Либертадорес.

Победното попадение домакините отбелязаха в 63-тата минута, когато се разписа Мойзес Виейра. През първото полувреме и Габриел Барбоса прати топката във вратата, пазена от Еверсон, но този гол не бе зачетен след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР, която отчете игра с ръка.

Освен този, в нощта на 11-и срещу 12-и април (събота срещу неделя) се изиграха още четири мача. Две от тях стартираха преди полунощ и в тях Витория победи Сао Пауло с 2:0, а Ремо и Васко да Гама не излъчиха победител, стигайки до равенство 1:1. Останалите две срещи бяха в рамките на новото денонощие и там Баия надви Мирасол като гост с 2:1, а Интернационал и Гремио направиха нулево реми.

Треньорът на Еспаньол побесня: Тези три гола не са талантливи отигравания, а са наши действия

Треньорът на Еспаньол побесня: Тези три гола не са талантливи отигравания, а са наши действия

Измъчена победа постави Спортинг в много изгодна позиция

Измъчена победа постави Спортинг в много изгодна позиция

Рен би Анже и се изравни с Лил

Рен би Анже и се изравни с Лил

Петков с цял мач и жълт картон при загуба на Ал-Таавон

Петков с цял мач и жълт картон при загуба на Ал-Таавон

Нюрнбергер и Дармщат се отдалечиха от баража след загуба от Хановер

Нюрнбергер и Дармщат се отдалечиха от баража след загуба от Хановер

Алегри защити тактическия си ход при разгрома и направи обещание за следващия мач на Милан

Алегри защити тактическия си ход при разгрома и направи обещание за следващия мач на Милан

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

Седемнайсетгодишният Нгумоа съживи Ливърпул за важен успех срещу Фулъм

Седемнайсетгодишният Нгумоа съживи Ливърпул за важен успех срещу Фулъм

Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

