Неймар и Сантос си поеха дъх с победа

Неймар изведе клубния си Сантос с капитанската лента при победата с минималното 1:0 над Атлетико Минейро в домакинството от 11-ия кръг на Бразилейро Betano. Благодарение на успеха Сантос си пое въздух и се отдалечи от зоната на изпадащите, докато съперникът пропусна да се изкачи до петото място, даващо право на участие в предварителните кръгове на Копа Либертадорес.

Победното попадение домакините отбелязаха в 63-тата минута, когато се разписа Мойзес Виейра. През първото полувреме и Габриел Барбоса прати топката във вратата, пазена от Еверсон, но този гол не бе зачетен след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР, която отчете игра с ръка.

O GOL DO MOISÉS QUE DEU A VITÓRIA PRO PEIXÃO E A COMEMORAÇÃO DO ELENCO COM A TORCIDA! ⚽ pic.twitter.com/YcuohhQH5Z — Santos FC (@SantosFC) April 12, 2026

Освен този, в нощта на 11-и срещу 12-и април (събота срещу неделя) се изиграха още четири мача. Две от тях стартираха преди полунощ и в тях Витория победи Сао Пауло с 2:0, а Ремо и Васко да Гама не излъчиха победител, стигайки до равенство 1:1. Останалите две срещи бяха в рамките на новото денонощие и там Баия надви Мирасол като гост с 2:1, а Интернационал и Гремио направиха нулево реми.