Емил Кременлиев: Титлата вече е в ръцете на Левски

Емил Кременлиев вярва, че няма шанс Левски да изпусне титлата, след като влиза в плейофите с 10 точки преднина.

"Титлата вече е в ръцете на Левски. Толкова е близко, колкото не е била в последните години. Всичко си зависи от тях, имайки и предвид състоянието на другите отбори, които са в първата четворка. Мисля, че Левски ще спечели титлата, то и останаха само директните сблъсъци до края на първенството. Фактът, че Левски загуби болезнено 4 точки в последните минути на мачовете с Добруджа и ЦСКА вече е в миналото. На "Герена" играят мач за мач. А и в Левски съществува голяма еуфория в момента, води с 10 точки.



Мачовете намаляват, а точките се увеличиха. Логично шансовете на "сините" са много по-високи. Предполагам, че тези загубени точки срещу Добруджа и ЦСКА ще бъдат последното, за което футболистите на Дон Хулио се сещат. А и при всички случаи клубът и треньорският щаб ще вземат мерки. Там не са хора, които ей така работят, ден за ден", коментира Емил Кременлиев пред "Мач Телеграф".