Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

Интересна и донякъде изненадваща информация излезе наяве по време на двучасовото студио на Sportal.bg преди голямото дерби на българския футбол между ЦСКА и Левски. Бившият футболист и треньор на „червените“ Адалберт Зафиров направи любопитно разкритие, свързано със селекционната политика на клуба в близкото минало. Зафето сподели, че е познавал отлично Кристиан Димитров от периода си на спортен директор на Ботев (Пловдив) и затова е предложил сегашния капитан на Левски на "червените". Въпреки качествата и потенциала на бранителя, до трансфер така и не се стига. По думите му, тогавашното спортно ръководство на „армейците“, в лицето на спортния директор Филип Филипов и старши треньора Томислав Стипич, е взело решение да не пристъпва към подобна сделка. Причините за отказа не бяха конкретизирани в детайли, но очевидно клубът е имал различна визия за подсилване на състава в този период.

„Аз съм работил с него, когато бях спортен директор в Ботев (Пд). След това имах контакт с него. Той беше някъде в чужбина и искаше да дойде в България. Контактувах с ЦСКА специално за него, защото ми харесваше. Тогава ми беше отказан. Спортен директор беше Филип Филипов, а старши треньор Стипич. Не му обърнаха внимание, за мое огромно съжаление, защото аз го исках този футболист в ЦСКА. Българин, високо и стройно момче, добре играещо. За мен си беше потенциален национал и исках да дойде в ЦСКА. После се взе Лапеня поради липсата на централен защитник. Това беше една от последните опции на ЦСКА, понеже бяха останали без централен защитник и се принудиха да го привлекат, докато Кристиан Димитров тогава имаше предложение и от другия ЦСКА, но той не искаше да отиде там. Беше категоричен. Не знам точно какъв е бил разговорът между спортния директор тогава и старши треньора, но за съжаление не се получи и го пропуснаха“, заяви Зафиров в студиото на Sportal.bg.