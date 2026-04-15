  Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

  • 15 апр 2026 | 13:02
Интересна и донякъде изненадваща информация излезе наяве по време на двучасовото студио на Sportal.bg преди голямото дерби на българския футбол между ЦСКА и Левски. Бившият футболист и треньор на „червените“ Адалберт Зафиров направи любопитно разкритие, свързано със селекционната политика на клуба в близкото минало. Зафето сподели, че е познавал отлично Кристиан Димитров от периода си на спортен директор на Ботев (Пловдив) и затова е предложил сегашния капитан на Левски на "червените". Въпреки качествата и потенциала на бранителя, до трансфер така и не се стига. По думите му, тогавашното спортно ръководство на „армейците“, в лицето на спортния директор Филип Филипов и старши треньора Томислав Стипич, е взело решение да не пристъпва към подобна сделка. Причините за отказа не бяха конкретизирани в детайли, но очевидно клубът е имал различна визия за подсилване на състава в този период.

Зафето: Теодор Иванов дава заявка за мястото на Делова, чест бе да наблюдавам хореографията на ЦСКА
Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

„Аз съм работил с него, когато бях спортен директор в Ботев (Пд). След това имах контакт с него. Той беше някъде в чужбина и искаше да дойде в България. Контактувах с ЦСКА специално за него, защото ми харесваше. Тогава ми беше отказан. Спортен директор беше Филип Филипов, а старши треньор Стипич. Не му обърнаха внимание, за мое огромно съжаление, защото аз го исках този футболист в ЦСКА. Българин, високо и стройно момче, добре играещо. За мен си беше потенциален национал и исках да дойде в ЦСКА. После се взе Лапеня поради липсата на централен защитник. Това беше една от последните опции на ЦСКА, понеже бяха останали без централен защитник и се принудиха да го привлекат, докато Кристиан Димитров тогава имаше предложение и от другия ЦСКА, но той не искаше да отиде там. Беше категоричен. Не знам точно какъв е бил разговорът между спортния директор тогава и старши треньора, но за съжаление не се получи и го пропуснаха“, заяви Зафиров в студиото на Sportal.bg.

Още от БГ Футбол

Манол Георгиев: Пропуснахме да бием

  • 15 апр 2026 | 08:21
  • 770
  • 0
Иван Редовски: От нас зависи

  • 15 апр 2026 | 07:56
  • 788
  • 0
Николай Христозов: Могат да бият всеки

  • 15 апр 2026 | 07:53
  • 754
  • 0
Росен Крумов: Дублиращите отбори са коварни

  • 15 апр 2026 | 07:50
  • 719
  • 1
Валери Свиленов за мача с Банско

  • 15 апр 2026 | 07:47
  • 706
  • 2
Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

  • 15 апр 2026 | 07:33
  • 8639
  • 4
Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

  • 15 апр 2026 | 12:11
  • 3955
  • 2
ЦСКА с рекордни приходи след дербито

  • 15 апр 2026 | 09:47
  • 14235
  • 37
Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

  • 15 апр 2026 | 07:12
  • 12813
  • 40
Байерн и Реал Мадрид в нов титаничен сблъсък

  • 15 апр 2026 | 09:39
  • 3754
  • 7
Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

  • 15 апр 2026 | 07:33
  • 8639
  • 4