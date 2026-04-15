Израелци отрекоха слух за звезда на Левски

От Макаби Хайфа отрекоха за интерес към Евертон Бала от Левски, пише местното издание one.co.il. Информации за намерението на израелския елитен клуб да направи оферта за голмайстора на софиянци се появиха в български медии, но от управата "зелените" твърдят, че "съобщенията са неверни и не отговарят на истината".

27-годишният бразилски офанзивен футболист е записал 17 гола и пет асистенции в 39 официални мача през този сезон. Той има договор с Левски до лятото на 2027 година, а ръководството на "сините" оценява Бала на над три милиона евро.