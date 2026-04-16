Найденов прогнозира как ще изглежда таблицата в шампионския плейоф

Цветомир Найденов остана верен на стила си и реагира с поредна интересна публикация в социалните мрежи около най-новите събития в българския футбол. Късно снощи шампионът Лудогорец направи нова грешка непосредствено преди старта на плейофите след 0:1 като гост на Арда в Кърджали.

Нов голям провал на Лудогорец - титлата вече изглежда мираж
Това провокира благодетелят на ЦСКА 1948 да прогнозира класирането в края на сезона. Интересното бе, че той постави своя тим зак на четвъртото място, въпреки че играчите от Бистрица все още имат теоретичен шанс дори да се преборят за сребърните медали.

ЦСКА 1948 смачка Черно море насред Варна и се откъсна на третото място
Вчера те победиха Черно море на “Тича” с 4:0 и се изкачиха на третото място само на точка зад Лудогорец, изпреварвайки съименника си от ЦСКА, който на връх Великден направи драматично равенство 1:1 във вечното дерби с Левски.

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха
“Ясно. Левски първи, Лц втори, Ловеч трети, ние четвърти …. Нема кво да се обърка!”, написа Найденов.

Интересното е, че той сподели публикацията си преди старта на двубоя в Кърджали, като добави и кратък коментар за предстоящите битки в Шампионската лига, за които успешно прогнозир победа за Байерн (Мюнхен) срещу Реал Мадрид.

Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят
