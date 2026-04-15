Макун: Трябва да продължим по същия начин, за да изживеем радостта, която отчаяно желаем

Защитникът на Левски Кристиан Макун е доволен от представянето на отбора в редовния сезон в efbet Лига. "Сините" завършиха при резултат 1:1 с ЦСКА в дербито от 30-ия кръг преди два дни и имат 10 точки преднина пред шампиона Лудогорец, който по-късно днес гостува на Арда в Кърджали.

"Имахме прекрасен и изключителен сезон още от самото начало до края. Започнахме добре и това беше от решаващо значение. Успяхме да изградим тази преднина. Трябва да имаме шампионски манталитет, за да се изправим пред всичко, което ни предстои. Знаем, че няма да е лесно. Това е уникално и сложно първенство и стигнахме до тази позиция с много усилия и упорит труд. Ще опитаме да постигнем нашата цел, а тя е да станем шампиони", заяви 26-годишният Макун, цитиран от noticias.avsphotoreport.

"Остават ни още шест финала, за да постигнем дългоочакваната цел. Трябва да продължим по същия начин, за да изживеем радостта, която отчаяно желаем", завърши бранителят.