Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се надява, че ръководството на Левски ще предприеме стъпки към изграждането на нов стадион, както в момента прави ЦСКА.

Бойко Борисов: Гонзо и футболните деятели да се съберат и да решат как да имаме силен национален отбор

„Левски последно искаха от държавата собствеността на стадиона да стане общинска. Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча. Прехвърлихме я на общината. Няма да избягам от отговорността или обичта си към Левски. Надявам се и ръководството на Левски да разбере, че стадионът е важен. Радвам се на привържениците на ЦСКА за това, което виждам зад себе си. Неслучайно дойдох тук. Можеше спокойно да отида на Лаута или на стадиона на Ботев, където всичко е зависело от мен“.