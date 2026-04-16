Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

Голямото дерби на България между Левски и ЦСКА, които завършиха 1:1 в началото на седмицата в от последния редовен кръг на първенството, няма да се играе в 33-ия и 34-ия кръг на шампионския плейоф на еfbet Лига. Това е заложено в специализирания софтуер на американската компания лидер на пазара GotSport, чрез която ще бъде направена програмата до края на сезона. жребият е този петък на 17 април от 17:30 часа, като ще се излъчи пряко по Sportal.bg.

Така има възможност шампионският плейоф да стартира със сблъсъка между “сини” и “червени”, както и да завърши с мач №1 на България. Напомняме, че през първото дерби от сезона играчите на Христо Янев спечелиха с 1:0.

Както е известно, след изиграването на редовния сезон, Левски с цели 10 точки преднина пред хегемона през последните 14 години Лудогорец. “Сините” имат актив от 70 точки, докато “орлите” имат 60, а останалите два тима от шампионската четворка ЦСКА 1948 и ЦСКА имат съответно 59 и 56 точки.

Така тимът на Хулио Веласкес, който вече е големият фаворит за титлата, може има възможността да детронира Лудогорец, именно в сблъсък между двата отбора, какъвто се очаква да има в 33-ия или 34-ия кръг.

Ето и заложените критерии за шампионската група на сезон 2025/2026 година

Календар на срещите:

31 кръг: Между 24 и 27 април

32 кръг: Между 1 и 4 май

33 кръг: Между 7 и 10 май

34 кръг: Между 12 и 14 май

35 кръг: Между 15 и 17 май

36 кръг: На 25 май

2. Заложени структурни критерии

- Отборите ще играят един срещу друг на разменено гостуване

- Всеки отбор ще играе срещу другите отборите в кръговете 31-33

- Всеки отбор може да има 1 или 2 домакински срещи в кръговете 31-33

- Програмата не е задължително да е огледална (пр. 31 кръг може да не е еднакъв с 34)

3. Критерии от НСБ (Национален стадион „Васил Левски“)

- Невъзможност за провеждане на мачове в периодите:

- 08.05- 10.05.2026 (кръг 33)

- След 21.05.2026 няма възможност за провеждане на срещите (кръг 36)

4. Критерии от органите на реда

- ЛевскиЦСКА или ЦСКА- Левски: да не се играе в кръг 33- Giro d’Italia.

- ЛевскиЦСКА или ЦСКА- Левски: да не се играе в междинен кръг (кръг 34).

