Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес като Брад Пит в "Кешбол"

  • 1000
  • 0

Днешното издание на „Анализът на Нико Петров“ започна с интересен паралел между наставника на Левски Хулио Веласкес и героя на Брад Пит в популярния филм „Кешбол“. Подобно на персонажа от лентата, треньорът на „сините“ не бе на Националния стадион, а на "Герена", докато неговият тим стигна до равенство 1:1 в поредното Вечно дерби.

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Анализаторът обърна специално внимание на тактическото решение Стипе Вуликич да бъде изтеглен от позицията на централен защитник като опорен халф в средата на терена. Този ход осигури числено превъзходство за Левски и внесе колебание в средната линия на „армейците“, илюстрирайки приомите, с които бе постигнат този ефект. Според Нико Петров ключови за реализирането на идеята на Веласкес са били търпението и по-дългото задържане на топката - елементи, които понякога липсват в играта на „сините“.

В предаването бе акцентирано и върху факта, че Веласкес остана верен на стила си, запазвайки схемата с трима бранители при изнасянето на топката. Той обаче промени фигурата в центъра на терена, трансформирайки я от „квадрат“ в „ромб“. Анализаторът направи препратка и към играта на английския гранд Манчестър Сити, за да онагледи действията на столичани.

Според Нико Веласкес е искал да изненада ЦСКА с вкарването на Вуликич в средата на терена, както Янев се опита да изненада испанеца с пресиране на централните защитници от страна на Питас и Ето'о. Това подложи бранителите под напрежение, на което те не са свикнали.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

