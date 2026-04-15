Възпят от Queen герой с жест към Боримиров

  • 15 апр 2026 | 13:00
Холивудската звезда Сам Джоунс оказа голяма чест на изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров. 71-годишният актьор подписа фланелка на "сините" с номер 7 и името на легендарния полузащитник пред погледа на българския финансист Кирил Евтимов. Двамата се видяха на един от фестивалите, даващи шанс на почитателите на киното да се срещнат с екранни звезди.

Сам Джоунс е популярен сред феновете на фантастичните филми в България с изиграването на главната роля във филма "Флаш Гордън" от 1980 г. Основната тематична песен към продукцията – Flash's Theme, е на легендарната британска група Queen, а кадри от филма са използвани във видеоклипа.

"Хайде! Давай напред", възкликна Сам Джоунс, когато разбра, че Даниел Боримиров е футболна легенда. Актьорът също има опит в спорта. В младежките си години той е състезател по американски футбол. Джоунс е един от популярните екшън герои на 80-те и 90-те години на миналия век. В последните години ще се запомни с участието си в двете части на филма "Приятелю, Тед", където партнира на холивудската знаменитост Марк Уолбърг.

Манол Георгиев: Пропуснахме да бием

